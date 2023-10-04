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高鐵中秋疏運塞爆！國慶連假將至 台鐵喊話提供「不一樣選擇」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台灣高鐵中秋疏運台中站塞爆殷鑑不遠，雙十連假將屆，避免事件重演，今率公布「地雷時段」，建議自由座旅客避開。台鐵局隨後也發布新聞稿指出，台鐵投入新車，9日至10日再加開自強號4列次、區間快車8列次，合計12列次，雙十連假「提供中部旅客不一樣的選擇」。

台鐵指出，疏解國慶連假台中地區旅運需求，9日至10日合計加快12列次，包括七堵往彰化下行EMU3000型新自強號，4至9車為自由座，沿途停靠七堵、汐止、南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中及彰化等站。

其次，彰化往七堵上行EMU3000型新自強號，全車自由座，每列次總量管制為900人，開放4日內（含乘車日）線上預訂車票，不提供自由座折扣，沿途停靠彰化、新烏日、台中、板橋、台北、松山、南港及七堵等站，台中至台北行車時間2小時內。

南港往彰化下行EMU900型區間快車，沿途停靠南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日及彰化等站。湖口往彰化下行EMU900型區間快車，沿途停靠湖口、新豐、竹北、新竹、竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日及彰化等站。

彰化往南港上行EMU900型復興號，全車自由座、每列次總量管制1000人，提供旅客4日內（含乘車日）線上預訂車票，並開放電子票證旅客乘車，沿途停靠：彰化、新烏日、台中、板橋、台北、松山及南港等站，台中至台北行車時間2小時內。

台鐵說，自由座列車，旅客可使用訂票網頁以「自由座」功能訂票，10月9日加開列車於10月6日0時開放訂票，10月10日加開列車於10月7日0時開放訂票；其餘對號座車票，於10月6日0時開放訂票。

台鐵 連假 國慶

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