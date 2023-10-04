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嘉市公開揭示流感疫苗廠牌 盼提升民眾接種意願

中央社／ 嘉義市4日電

今年公費流感疫苗，中央提供各縣市4家廠牌，免費提供施打，嘉義市政府今天表示，校園、合約醫療院所流感疫苗接種單位，均須公布疫苗廠牌，資訊公開透明，提升接種意願。

嘉義市政府衛生局發布新聞稿指出，公費流感疫苗2日開打，2天已接種7650人次，比去年同期多出3倍。校園入校施打部分，自2日即在校園張貼公告當天接種疫苗廠牌，若家長想讓孩子接種不同牌疫苗，可向學校索取「補接種通知單」，自行到各醫療院所公費接種。

衛生局表示，考量民眾有知的權利，嘉義市東、西區衛生所、流感疫苗合約醫療院所、學校及社區接種站等，都須公開並告知民眾施打的疫苗廠牌。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，衛生局已備妥10萬劑四價流感疫苗，公費疫苗接種分2階段，第1階段2日起開跑，第2階段則為11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。

嘉義市診所協會理事長陳明煌肯定市府公開揭示流感疫苗廠牌的做法，他說，因有不少民眾接種前詢問疫苗廠牌才決定打或不打，公開揭示流感疫苗廠牌，讓接種疫苗的民眾安心接種，降低民眾抱怨情緒，並增加醫護人員接種效率。

嘉義市衛生局呼籲民眾，目前流感疫情有升溫跡象，流感疫苗施打至少需2週以上才具保護力，符合資格民眾盡快接種流感疫苗。相關接種站等相關訊息可至衛生局官網查詢。

流感疫苗 衛生局 嘉義

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