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小犬颱風來襲 農業部發布土石流黃色警戒122條

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
小犬颱風來錫，農業部發布土石流黃色警戒122條，分布2縣8鄉46村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉3村。截圖自農業部農村發展及水土保持署
小犬颱風來錫，農業部發布土石流黃色警戒122條，分布2縣8鄉46村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉3村。截圖自農業部農村發展及水土保持署

小犬颱風來襲，農業部發布土石流黃色警戒122條，分布2縣8鄉46村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉3村。

根據農業部農村發展及水土保持署進行小犬颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報， 發布 122 條土石流黃色警戒，分布於台東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原村，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村、古風村、卓清村、太平村、立山村。

另有富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、長良里、樂合里、東豐里等，2 縣(市)8 鄉(鎮市區)46 村(里)。

此外，也發布 4 處大規模崩塌黃色警戒，分布於花蓮縣富里鄉富南村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，台東縣延平鄉紅葉村等，2縣(市)3 鄉(鎮市區)3 村(里)。建議地方政府應進行疏散避難勸告。

小犬颱風 花蓮 土石流

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