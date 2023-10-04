快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文博會遭批不國際 史哲：移師台南國際市場是重中之重

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年台灣文博會將移師台南舉辦。文化部長史哲表示，國際市場將是台南文博會的「重中之重」。圖為2023台灣文博會的開幕晚會。本報資料照片
2024年台灣文博會將移師台南舉辦。文化部長史哲表示，國際市場將是台南文博會的「重中之重」。圖為2023台灣文博會的開幕晚會。本報資料照片

台灣文博會1日落幕，文化部宣稱創下「史上最大規模、展館數歷屆最多、參觀人次最多」的輝煌紀錄，卻遭質疑不重視國際買家、失去最初定位「國際商展」推動台灣文創產業走上國際的初衷。文化部長史哲上午進立院進行業務報告，多位立委質詢文博會「國際化」議題，史哲回應，國際化一直是文博會的重要指標，國際商展的B to B也是核心精神，文博會明年移師台南，國際市場展的部份將是「重中之重」。

為了累積國際行銷資源和場地整備，國際商展皆為固定時段和城市舉辦。文博會在台北辦了十多年，文化部去年卻應立委要求比照「台灣燈會」，讓文博會首度移師高雄，今年雖回到台北，明年又將移師台南。此一改變讓文博會和輪流在各地舉辦的台灣設計展定位愈來愈像，也讓文創業界質疑文博會失去定位「國際商展」的初衷。

今年文博會落幕後，多位參展者在臉書發文質疑，立委無視國際上重要商展均在固定城市舉辦的慣例，只會要求文化部雨露均霑地到各自選區辦理，讓文博會的選址淪為「政治分贓」。今天立委陳秀寶在立院教委會質詢時，又再度「建議」文化部考慮將其選區彰化列為文博會舉辦地。

史哲表示，此次文博會國際人士來的數量和媒合會、下單數字皆突破以往，大家可能誤解了文博會只重視B to C(企業對消費者)，但國際商展的B to B(企業對企業)仍是文博會的核心精神。至於是否可以到彰化舉辦?他認為，文博會同時扮演國際市場展和消費展兩種角色，是否有適當的場館舉辦非常重要。

史哲指出，文博會選擇移師高雄和台南「不是我的決定」，是在他上任前已決定，而當年決定有其文化的考量。他認為文博會的選址有兩大考量—一是文化上的意義，二是必須延續展覽的主題性，場館的考量是重點。他隨後在立委林宜瑾的質詢中，清楚說明文化部對文博會明年移師台南的想法和規畫。

史哲指出，文博會「既是國際市場展也是消費性策展」，不管到高雄還是台南不能違背及妨害它原本的任務。文博會到台南「首要考慮國際市場展任務的達成」。他指出，台南有新的展覽館與高鐵的便利性，「怎麼樣把它轉化成文化的國際化，是這一次文博會在台南很重要的工作。」

文博會分國際市場展和文化策展兩部分。史哲表示，台南市是一個渾然天成的歷史現場，文博會的文化策展部分「我很有信心」，而國際市場展部分則是文博會到台南的「重中之重」，「我們就先來面對我們的短處，也認清我們的強項，大家來共同來完成。」

立委吳思瑤則表示， 文博會在首都台北舉辦的國際聲量會高一點，但「文化平權」也應該是文博會的重點。她認為文博會走進縣市的前提，是必須做好吸引國際買家的相關配套 。

立委黃國書提出立法院預算中心的報告，指出我國文創產業外銷比率十年來多為負成長，並整理從2017年到2023年四屆文博會的新聞報導，發現今年的國際買家來源國數(10國)以及國際買家數量(50位)，均為歷屆最低。史哲則回應，文博會今年的國際買家應該有508位。文博會閉幕當天發出的新聞稿數字有誤。

台南 史哲 文化部

延伸閱讀

文博會2024年移師台南 史哲：國際買家是重中之重

兒童節目補助未利益迴避 陳琬惠要求史哲出面說明

金馬60電影音樂會 兩廳院廣場回顧台灣電影100年

史哲訪法 2024巴黎文化奧運「台灣一定不會缺席」

相關新聞

9萬公斤「美豬」重組肉未標示賣光光 下游90多家難追回

食藥署昨公布「豬肉產地標示稽查結果」，其中1名業者「新興冷凍食品有限公司」豬肉產品標示不實，將使用到美國、加拿大豬肉的重...

解封滿周年觀光比一比！ 國人赴日破179萬人次居冠

國境解封將滿周年，交通部觀光署統計，今年上半旅日人數破179萬位居第一，其次依序中國大陸59萬、韓國40.9萬、越南34.7萬、泰國34.4萬，旅日人數比後面4國加總還要多。

2023南國漫讀節－「無邊際書展市集」10/7屏東總圖登場

國慶連假，就到屏東總圖漫遊在滿滿的書香中吧！「2023南國漫讀節－在南國無邊際漫遊」持續進行中，10月7日14～20點在...

今晚6點停班停課引民怨 黃偉哲回應了

台南市宣布下午6點停班停課，引發網友灌爆市長黃偉哲臉書，抱怨為什麼不中午就放？市長黃偉哲表示，依據中央氣象署「颱風未來移...

小犬颱風來襲 農業部發布土石流黃色警戒122條

小犬颱風來襲，農業部發布土石流黃色警戒122條，分布2縣8鄉46村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉3村。

MeToo界線／撒古流涉性侵該撤銷國藝獎？專家：參考國際做法或師鐸獎

今年中MeToo風暴，藝文界除要求性平加害人所獲補助應追回，也關注所獲國家獎項是否該收回，又以2021年爆出性侵案的國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆為爭議焦點。究竟國家文藝獎項得主若涉性平案，是否該退回獎項？而若為公平起見，又是否該以同等標準全面檢視歷屆獲獎人？ 勵馨基金會兩年前率先呼籲各機關檢視撒古流代表台灣參加國際展資格，執行長王玥好表示，教育部之前已建立師鐸獎取消判準作法，文化部等相關單位不妨參考比照，讓不同部會單位作法一致。國藝會表示，是否取消獎項，依規定由董事會開會審議決定，之前是說等撒古流判決定讞再討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。