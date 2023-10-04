文博會遭批不國際 史哲：移師台南國際市場是重中之重

台灣文博會1日落幕，文化部宣稱創下「史上最大規模、展館數歷屆最多、參觀人次最多」的輝煌紀錄，卻遭質疑不重視國際買家、失去最初定位「國際商展」推動台灣文創產業走上國際的初衷。文化部長史哲上午進立院進行業務報告，多位立委質詢文博會「國際化」議題，史哲回應，國際化一直是文博會的重要指標，國際商展的B to B也是核心精神，文博會明年移師台南，國際市場展的部份將是「重中之重」。

為了累積國際行銷資源和場地整備，國際商展皆為固定時段和城市舉辦。文博會在台北辦了十多年，文化部去年卻應立委要求比照「台灣燈會」，讓文博會首度移師高雄，今年雖回到台北，明年又將移師台南。此一改變讓文博會和輪流在各地舉辦的台灣設計展定位愈來愈像，也讓文創業界質疑文博會失去定位「國際商展」的初衷。

今年文博會落幕後，多位參展者在臉書發文質疑，立委無視國際上重要商展均在固定城市舉辦的慣例，只會要求文化部雨露均霑地到各自選區辦理，讓文博會的選址淪為「政治分贓」。今天立委陳秀寶在立院教委會質詢時，又再度「建議」文化部考慮將其選區彰化列為文博會舉辦地。

史哲表示，此次文博會國際人士來的數量和媒合會、下單數字皆突破以往，大家可能誤解了文博會只重視B to C(企業對消費者)，但國際商展的B to B(企業對企業)仍是文博會的核心精神。至於是否可以到彰化舉辦?他認為，文博會同時扮演國際市場展和消費展兩種角色，是否有適當的場館舉辦非常重要。

史哲指出，文博會選擇移師高雄和台南「不是我的決定」，是在他上任前已決定，而當年決定有其文化的考量。他認為文博會的選址有兩大考量—一是文化上的意義，二是必須延續展覽的主題性，場館的考量是重點。他隨後在立委林宜瑾的質詢中，清楚說明文化部對文博會明年移師台南的想法和規畫。

史哲指出，文博會「既是國際市場展也是消費性策展」，不管到高雄還是台南不能違背及妨害它原本的任務。文博會到台南「首要考慮國際市場展任務的達成」。他指出，台南有新的展覽館與高鐵的便利性，「怎麼樣把它轉化成文化的國際化，是這一次文博會在台南很重要的工作。」

文博會分國際市場展和文化策展兩部分。史哲表示，台南市是一個渾然天成的歷史現場，文博會的文化策展部分「我很有信心」，而國際市場展部分則是文博會到台南的「重中之重」，「我們就先來面對我們的短處，也認清我們的強項，大家來共同來完成。」

立委吳思瑤則表示， 文博會在首都台北舉辦的國際聲量會高一點，但「文化平權」也應該是文博會的重點。她認為文博會走進縣市的前提，是必須做好吸引國際買家的相關配套 。

立委黃國書提出立法院預算中心的報告，指出我國文創產業外銷比率十年來多為負成長，並整理從2017年到2023年四屆文博會的新聞報導，發現今年的國際買家來源國數(10國)以及國際買家數量(50位)，均為歷屆最低。史哲則回應，文博會今年的國際買家應該有508位。文博會閉幕當天發出的新聞稿數字有誤。