郵輪跳島示範港 澎湖港郵輪碼頭與旅運中心啟動建置

行政院藍色公路10年整體發展規劃（2021至2030年），目標包括航運服務升級、港埠設施優化、船舶效能提升、促進海洋觀光、提升貨櫃轉運，其中，港埠設施優化將澎湖馬公商港打造為離島郵輪示範港，以泊靠15萬噸級郵輪為目標，郵輪旅運中心工程已於今年8月發包，預計2025年第4季完工啟用。

台灣港務公司表示，澎湖馬公港1號碼頭目前長度190公尺，水深-7公尺，可供5萬總噸級郵輪靠泊。為符合藍色公路十年整體發展規劃，計畫將1號碼頭長度延建至380公尺，水深浚挖至-10公尺，後線腹地建置國際線郵輪旅運中心，內部規劃有CIQS（海關檢查、證照查驗、防疫檢疫及國境安檢）、免稅店與旅客候船空間。

港務公司指出，此工程已納入「國內商港未來發展及建設計畫」推動辦理，其中1號碼頭延建工程計畫經費為6.6億元，已於2021年11月開工，預計於2024年3月完工後可提供大型郵輪靠泊，另郵輪旅運中心工程計畫經費為4.78億元，已於今年8月發包，預計於2025年第4季完工啟用。

港務公司表示，「藍色公路十年整體發展規劃」為我國重大海運政策，澎湖馬公港港埠設施優化工程完工後，可提供郵輪安全便利停泊及操航環境，鼓勵郵輪商安排旗下郵輪掛靠澎湖港或進行郵輪跳島，吸引更多郵輪旅客至離島消費，明年3月起已有多艘郵輪預報航行澎湖行程，將可發揮澎湖離島郵輪示範港實質效益。