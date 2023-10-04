國慶焰火在台中 10組全台街藝好手輪番演出

睽違9年，國慶焰火今年在台中中央公園登場，中市府10月9日、10日連續兩天規劃系列活動，除36分鐘焰火秀外，主舞台區更邀請藝文團隊及知名藝人演出，另有10組全台街藝好手，在中央球場民眾觀賞區帶來精彩表演。市府也將中央公園導覽APP改版為國慶焰火特別版，民眾可藉由APP導航服務，輕鬆前往觀看表演。

文化局長陳佳君表示，迎接國慶焰火重返台中，特別邀集全台街藝好手，帶來有別於主舞台區的互動式體驗節目，橫跨扯鈴、默劇、雜耍及特技，帶領現場觀眾沉浸在街頭藝術的歡樂世界。

10月9日暖身活動有鄭湧蒼帶來冠軍級扯鈴表演及Mimofatguy的默劇互動秀；10月10日璀璨國慶焰火之夜，邀請有街頭小太陽之稱的周子益帶來魔術雜耍互動秀，以及來自馬來西亞的方庭良帶來國際級扯鈴秀，精彩可期。

文化局指出，街藝匯演不設置舞台，嘗試讓街頭表演有更多可能，觀眾能近距離欣賞街頭藝人的精湛技藝，還有機會和街頭藝人一同演出。詳細表演節目請至「112國慶焰火在台中」官網（https://1010.taichung.gov.tw/）查詢。