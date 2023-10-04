聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶焰火在台中 10組全台街藝好手輪番演出
睽違9年，國慶焰火今年在台中中央公園登場，中市府10月9日、10日連續兩天規劃系列活動，除36分鐘焰火秀外，主舞台區更邀請藝文團隊及知名藝人演出，另有10組全台街藝好手，在中央球場民眾觀賞區帶來精彩表演。市府也將中央公園導覽APP改版為國慶焰火特別版，民眾可藉由APP導航服務，輕鬆前往觀看表演。
文化局長陳佳君表示，迎接國慶焰火重返台中，特別邀集全台街藝好手，帶來有別於主舞台區的互動式體驗節目，橫跨扯鈴、默劇、雜耍及特技，帶領現場觀眾沉浸在街頭藝術的歡樂世界。
10月9日暖身活動有鄭湧蒼帶來冠軍級扯鈴表演及Mimofatguy的默劇互動秀；10月10日璀璨國慶焰火之夜，邀請有街頭小太陽之稱的周子益帶來魔術雜耍互動秀，以及來自馬來西亞的方庭良帶來國際級扯鈴秀，精彩可期。
文化局指出，街藝匯演不設置舞台，嘗試讓街頭表演有更多可能，觀眾能近距離欣賞街頭藝人的精湛技藝，還有機會和街頭藝人一同演出。詳細表演節目請至「112國慶焰火在台中」官網（https://1010.taichung.gov.tw/）查詢。
台中市建設局將中央公園導覽APP改版為國慶焰火特別版，透過APP避開管制區封閉路段，輕鬆抵達主舞台區及中央球場參與精彩活動、看煙火，民眾只要下載或更新中央公園導覽APP，周邊交通攻略、民眾出入口、服務設施位置及表演活動資訊等，都能完整查詢，獲得全方位導引服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言