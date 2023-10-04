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四接環評審查進度 薛富盛：已3度與環團溝通

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛今赴立院進行報告及備詢。記者蘇健忠／攝影
環境部長薛富盛今赴立院進行報告及備詢。記者蘇健忠／攝影

四接環評何時召開審查受外界關注，環境部長薛富盛今表示，已邀請本屆環委進行四接環評第三版場域的場勘，並請開發單位進行回覆，另外也與公民、環保團體舉辦3次座談會；至於何時會召開四接環評則會依照既定程序。

薛富盛今赴立法院社會福利及衛生環境委員「113年度中央政府總預算案關於環境部主管預算」進行報告及備詢。

立委溫玉霞質詢指出，環保署時期審查四階環評，發生主席宣布休息期間，環委另闢會場開會情況，被環團批評是「史上最黑暗的環評會議」，要求環境部升格後能做到不把政治黑手深入環評會議、未來環評會議是否公開透明，不會臨時換場地，更不會搞黑箱。

溫玉霞也以前環保署長李應元為例，指李身段很柔軟，要薛富盛向李學習，多做社會溝通，另外也詢問四階環評審查何時召開。

薛富盛表示，不認為過去環保署有所謂政治黑手介入環評會議，他也不會允許有這種事情發生；開會有既定的程序，包含通知在哪開會，也希望參加會議者都遵守議事規則。

薛富盛表示，他上任一個多月已與環團召開3次座談會議，強調會善盡溝通責任，但台灣公民及環保團體很多，部分團體反映尚未溝通到，未來會再努力花時間溝通。

薛富盛會後接受聯訪時重申，四接環評召開時程將依既有程序，由於新聘的環委8月才上任，要讓他們了解四接情況，除檢視先前環評紀錄外，也請本屆環委到四接第三版的場域進行場勘，並提出問題，目前還在開發單位回覆階段。

環評 四接 薛富盛

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