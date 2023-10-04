曼谷青少年在百貨公司開槍釀2死 國內醫師研判三大原因

泰國曼谷市中心大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）昨發生槍擊案，一名14歲青少年在百貨大樓內開槍，造成2死5傷。據泰國媒體引述警方表示，槍手精神狀態混亂，聲稱腦中有聲音要他開槍射人。此外，槍手於過去幾個月來，持續在當地醫院接受心理治療。

國內精神科醫師楊聰財表示，此名青少年情緒不穩定須接受心理治療，研判可能有三大原因。

第一、青少年患有精神方面疾病出現幻覺、妄想，如被害妄想症會感覺有人會對他不利，選擇先下手為強。

第二、青少年可能深陷物質濫用，如使用毒品、大麻等，尤其泰國開放大麻合法化後已出現許多問題。

第三、青少年正值叛逆期，大腦尚未發育成熟，當遭到挫折後暴怒情緒無處發洩，憤而開槍。

為避免青少年情緒不穩做出憾事，楊聰財說，家有青少年的家長，平時應關注三大指標。首先、青少年有無情緒問題，可以從是否能吃、能睡、能笑、能動四大方面觀察，其中又以睡覺最為重要，如果青少年睡眠品質不佳，將會造成早上賴床、學習效率差、拒學等。為避免孩子睡不好，可能要關注孩子上網、使用手機的時間等。

其次，家長平時應多觀察孩子的交友情形，有沒有養成不好的習慣，包括吸菸、喝酒或使用毒咖啡包等；最後，家長要多關心孩子日常生活，保持良好的互動關係，將有助青少年保持情緒穩定。