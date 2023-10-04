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落羽松林、湖水畔的童話小屋！星巴克花蓮理想人潮爆滿

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
童話小屋星巴克就在翠綠與水色間美麗躍出。記者羅建怡/攝影
童話小屋星巴克就在翠綠與水色間美麗躍出。記者羅建怡/攝影

「秒到歐洲！」中秋連假討論度超高的星巴克花蓮理想門市，每日排長龍，在中央與海岸兩大山脈間，落雨松、湖水畔的浪漫意境裡，恍如童話小屋般的建築，飄出咖啡香。不少遊客驚嘆，「簡直就是一幅油畫」，在地人也是店長的Allen說，晚上星空升起、燈光灑照下，這裡就像宮崎駿神隱少女裡湯婆婆的家，「長長的大煙囪更是加分。」

坐落於花東縱谷間的理想門市，於中秋連假前開幕，吸引不少遊客以號碼牌方式排隊點餐，為的就是一探童話屋裡的浪漫，以及一嘗花蓮限定店的滋味，就連理想門市首賣的四款限定商品也成為排隊熱銷，分別是實境畫入杯中的羽杉秘境馬克杯、隨行卡、粉色編織提袋，以及粉女神經典隨行杯袋。

這棟星巴克首見的童話小屋，建築設計採溫暖浪漫的風格，內部以柚木色木皮、六角地磚及冰柱玻璃，營造出森林度假屋的浪漫。屋內有多扇開窗，可欣賞四周的湖光山色，秋季落羽松變色，是絕佳賞景時間。

店長Allen透露，點餐台後方的圓形桌旁，有一處特製的電子壁爐，可溫控爐火大小，營造出居家圍爐的溫暖感。若是冬季前來，圍著爐火欣賞窗邊湖景，是另一種浪漫。

配合新開店，推出與在地連結的點心「烤甘薯生乳捲」，以生乳捲做口味變化，內餡放入烤地瓜泥搭配鮮奶油。另一款特色輕食為「剝皮辣椒雞肉堡」，以「剝皮辣椒」風味入菜，搭配靈魂組合「雞肉」，剝皮辣椒的微微辣口、清爽的風味，拌炒香嫩多汁的雞肉，夾入富有口感的紅麴巧巴達堡體，是中西合併的多元風味。

除了美景與嘗鮮，理想大地的環湖碼頭之一，就設在門市旁，可乘船環繞著傳說中的秘境，水中的落羽松蔓生著氣根，黃綠漸層之間，或者城堡般的遊客中心入眼，蜿蜒之間，又見層巒山峰，童話小屋般的星巴克在水中倒影，更添奇趣。搭乘點即可購票，每人350元，開幕特價期間280元，環繞一圈約20~30分鐘。

歡慶花蓮理想門市開幕，即起至10/27集結花蓮區6家星巴克門市(花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾)，出示花蓮理想消費發票/明細，可享飲料第二杯半價優惠乙次。另外，花蓮理想門市配合理想大地園區的遊湖船推出遊湖套餐組合，即起至10/7單筆消費滿1000元發票，即可獲得遊湖船票乙張(每日限量10張)。

花蓮理想門市

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

電話：03-8650895

營業時間：周一~周日 08:00～20:00

結合花蓮在地特色的「剝皮辣椒雞肉堡」。記者羅建怡/攝影
結合花蓮在地特色的「剝皮辣椒雞肉堡」。記者羅建怡/攝影
乘船蜿蜒間，美景漸次入眼。記者羅建怡/攝影
乘船蜿蜒間，美景漸次入眼。記者羅建怡/攝影
乘船遊湖，可收童話小屋星巴克各角度之美。記者羅建怡/攝影
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花東縱谷間的奇妙星巴克，吸引眾多遊客打卡朝聖。記者羅建怡/攝影
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首賣特色商品。記者羅建怡/攝影
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花蓮 星巴克 中秋

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