台鐵償債要鐵博「割地」？文化部長：從來沒有這個議題

全區搶救保存的國定古蹟台北機廠，轉型為鐵道博物館後上週於文博會期間「微開箱」10天，引爆10萬觀眾進場的熱潮。鐵博前籌備處主任洪致文卻在會後投書媒體，指交通部與鐵道局無視鐵道博物館這幾年努力的修復古蹟的努力，要求文化部必須割掉典藏庫房等地做商業開發，提供交部運作償債基金。立委黃國書今天在立院教委會質詢此事，史哲表示「從來沒有這個議題」。

黃國書表示，國家鐵道博物館（鐵博）預計2027年全區開放要開館，但交通部因台鐵要轉型公司化，台鐵公司化的設置條例中講到其經營的資產要由交通部設立基金處理原機構既存的短期債務。而台鐵債務有1700多億，「台鐵為了要還債動腦筋動到我們這裡」，有意透過拿回部分鐵博的地讓交通部來做商業開發。

史哲回應，交通部在整個台鐵公司化的整合過程中，和文化部磋商時從來沒有討論到鐵博哪一個部分要進行商業開發，「從來沒有這個議題」。

史哲表示，文化部和交通部關於鐵博的討論事項中，從來沒有商業開發的事項，只出現過容積移轉法源的討論。黃國書表示，希望確立方向、用容積移轉的方式來解決鐵博土地利用的問題，協助交通部清償台鐵債務。

「國家的政策是跨部會的共同遵守，不是某一個部會自己的事項」。史哲表示，文化資產也是整個政府都要遵守，鐵道博物館是國家的公建計畫，也是各部會要遵守。