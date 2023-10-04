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環境部長薛富盛報告113年預算 遭質疑委辦費居部會之冠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部長薛富盛今首次到立法院衛環委員會進行報告及備詢。記者胡瑞玲／攝影
環境部長薛富盛今首次到立法院衛環委員會進行報告及備詢。記者胡瑞玲／攝影

環境部薛富盛今赴立法院報告113年度施政計畫及收支預算案，這是薛富盛上任後首次報告及備詢。薛富盛表示，環境部113年度歲入預算為1億6609萬9000元，較上年度法定預算增列逾169萬元，而歲出預算為80億5470萬3000元，較上年度法定預算增列16億9904萬餘元，但立委質疑委辦費居部會之冠。

薛富盛報告指出，113年度歲入預算1億6609萬9000元，較上年度法定預算1億6440萬3000元，增列169萬 6000元，約增1.03%，主要是增列辦理淨零排放人力培訓，以及溫室氣體查驗人員訓練班訓練費收入。而歲出預算為80億5470 萬3000元，較上年度法定預算數88億8965 萬6000元，減列8億3495 萬3000元，約減9.39%。

但扣除汰換老舊機車及大型柴油車補助25億3400萬元一次性經費後，增列16億9904萬7000 元，約增26.73%， 主要是增列減量回收及資源循環推動計畫及多元化垃圾處理計畫第2期計畫等經費，其編列內容可分為10大項目。

薛富盛指出，項目包含綜合環境政策規畫與管考，建構淨零綠生活，落實永續環境編列2億5629萬1000元，占3.18%；精進環評制度，強化環評監督編列3330萬7000元，占0.42%；改善空氣品質，推動第二期空氣汙染防制方案編列1億6217萬4000元，占2.01%；持續推動河川水質改善，強化事業廢水管制，結合資源循環再利用模式加強源頭汙染減量編列3億2022萬6,000 元，占3.98%。

他說，善用科學技術，加強汙染或高風險汙染源的監測、落實資訊公開編列5543萬元，占0.69%；落實淨零排放路徑，強化溫室氣體排放管理及減量推動，建構調適能力及推動韌性發展編列5億2662萬9000元，占6.54%；推動資源循環零廢棄，以及廢棄物質資源化編列13 億8070萬7,000 元，占17.14%。

至於推動環境區域治理，強化廢棄物能資源化，加強環境汙染督察及科技執法，精進環評監督機制，提升環境清潔衛生管理，建構美質環境及宜居城市，推動土壤與地下水汙染預防與改善，建立環境管理智能數位雲編列25億7139 萬元，占31.92%；有效管理化學物質，建構健康永續環境編列8億4831萬1000元，占10.53%；發展環境科研、支援環境政策、建立環境智庫、促進環境永續，提升環保專業知能，推動環境教育編列2億8050萬 6000元，占3.48%。

立委溫玉霞指出，環境部升格，預算減少8億、掌握資源反而比環保署少，「老大變老三，署長到地方比部長更威風」，但同時間，環境部確實所有部會中委辦費比例最高，高達77.99％。

立委徐志榮也表示，針對氣候變遷署欲增加49個員額、資源循環署增加40個員額有疑慮，以資源循環署為例，其委辦費2020年約56％，到明年增至78％，成長4成，資源循環署自身業務逾90％都委辦出去，署內業務處裡不到10％，卻還要增加員額，不太合理。

資源循環署長賴瑩瑩指出，增加員額部分是比照當時化學局70幾人員額為主，因為要成立附屬單位如人士會計等；委辦費部分，目前資源循環零廢棄需要許多人力及資源投入，要進行淨零轉型如物料循環、循環採購，都要加強制度等方面 。

薛富盛補充，政策委辦部確實有檢討空間，但資源循環實際上要運作，環境部不管是設施、設備或場域都沒有，一定要透過委辦，來鼓勵民間來做資源循環，強調政策部分由環境部掌握，外面來執行。

薛富盛 環境部 環評

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