快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

國慶連假苗栗交管出爐 國道有11處匝道延長4小時交管

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
國慶連假期間，苗栗縣境國道將有11處匝道延長4小時交管。圖／警方提供
國慶連假期間，苗栗縣境國道將有11處匝道延長4小時交管。圖／警方提供

周末起國慶日4天連續假期即將開始，苗栗縣警察局首先配合高公局實施國道高承載及匝道封閉管制措施，公布規畫交通疏導及相關替代道路，讓返鄉及出遊用路人參考，達到分流效果，避免道路容量無法容納車流量，影響道路服務水準。

苗栗縣警察局指出，本次重點交通管制及疏導措施，在國道實施高乘載及匝道封閉管制方面：10月7日6點至12點，國1頭份及國3香山交流道(南向)入口匝道實施高乘載管制；另外10月9日及10日(連假第3、4天)，每日12點至21點封閉台61線匯入國道3號西濱交流道(北上)入口匝道，建議用路人可續行台61線北上或提前匯出台61線竹南匝道(93公里處)，右轉台1己線(約500公尺)，即可左轉進入國道3號竹南交流道續行北上。

西濱公路（台61）南下崎頂至大山腳路段12處平面交岔路口，行車管制號誌遞亮式優化時制，增加總周期80秒，以利主線(南下)車流續進；特別提醒用路人，因應台61觀海大橋路段(104公里至107公里)施工，道路縮減為單一車道，間接影響行車速度，提供用路人改道路線：台61線左轉台1己線，右轉台13甲線銜接台1線，再由台61線白沙屯匝道匯入主線續行南下。

另外，因應台中市政府在中央公園舉辦2023年國慶煙火活動，預估湧入50萬人潮，苗栗縣警局也同步規畫交通疏導措施，分別派員至省道台13線56公里處(苗栗縣三義鄉與后里區交界處)及台1線144公里處(苗栗縣苑裡鎮與大甲區交界處)觀察交通狀況，發現有湧現車流量即通報啟動交通疏導作為。

同時，原訂規畫國道1號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份及國道3號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南、西濱等11處交流道交管時段至當(10)日20點，因應國慶煙火活動也延長4小時至同日24點止，且視車流紓解狀況機動延長或縮短管制時間，並與高公局交控中心保持密切聯繫，彈性調整匝道儀控秒數，以維道路順暢。

台61觀海大橋路段(104公里至107公里)施工，道路縮減為單一車道，提醒用路人提前改道。圖／警方提供
台61觀海大橋路段(104公里至107公里)施工，道路縮減為單一車道，提醒用路人提前改道。圖／警方提供

國道 苗栗縣

延伸閱讀

國慶晚會台南登場！機場周邊交管、接駁資訊一次看

國慶連假北部省道疏運報你知 新北桃竹短程替代看這裡

國慶連假高雄住房率破八成 旅宿業者：小犬颱風影響小

國慶連假前小犬颱風攪局 國境之南今仍晴空萬里

相關新聞

解封滿周年觀光比一比！ 國人赴日破179萬人次居冠

國境解封將滿周年，交通部觀光署統計，今年上半旅日人數破179萬位居第一，其次依序中國大陸59萬、韓國40.9萬、越南34.7萬、泰國34.4萬，旅日人數比後面4國加總還要多。

國慶連假苗栗交管出爐 國道有11處匝道延長4小時交管

周末起國慶日4天連續假期即將開始，苗栗縣警察局首先配合高公局實施國道高承載及匝道封閉管制措施，公布規畫交通疏導及相關替代...

史哲：文化幣城鄉平均使用都是6成 符合平權精神

立委陳秀寳今天在立院教育及文化委員會質詢表示，文化幣擴大文化消費市場仍以6都使用占多數；文化部長史哲備詢時表示，目前6都...

全通路雞蛋稽查3781件 食藥署公布最新結果

因應進口蛋品風波，衛福部食藥署上月啟動為期4個月「加強市售雞蛋稽查專案」，食藥署副署長林金富今公布最新稽查檢驗結果，稽查...

國慶晚會台南登場！機場周邊交管、接駁資訊一次看

2023年國慶晚會10月8日下午5點30分至晚上9點，在台南空軍基地內盛大舉辦。轄區台南市警六分局今天提醒民眾，當天下午...

是你嗎？7、8月期統一發票17人中千萬大獎

7、8 月期統一發票上月開獎，財政部統計，本期共開出17張千萬特別獎、特獎200萬元有20張。賦稅署提醒，中獎發票領獎期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。