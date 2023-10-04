國慶連假苗栗交管出爐 國道有11處匝道延長4小時交管

周末起國慶日4天連續假期即將開始，苗栗縣警察局首先配合高公局實施國道高承載及匝道封閉管制措施，公布規畫交通疏導及相關替代道路，讓返鄉及出遊用路人參考，達到分流效果，避免道路容量無法容納車流量，影響道路服務水準。

苗栗縣警察局指出，本次重點交通管制及疏導措施，在國道實施高乘載及匝道封閉管制方面：10月7日6點至12點，國1頭份及國3香山交流道(南向)入口匝道實施高乘載管制；另外10月9日及10日(連假第3、4天)，每日12點至21點封閉台61線匯入國道3號西濱交流道(北上)入口匝道，建議用路人可續行台61線北上或提前匯出台61線竹南匝道(93公里處)，右轉台1己線(約500公尺)，即可左轉進入國道3號竹南交流道續行北上。

西濱公路（台61）南下崎頂至大山腳路段12處平面交岔路口，行車管制號誌遞亮式優化時制，增加總周期80秒，以利主線(南下)車流續進；特別提醒用路人，因應台61觀海大橋路段(104公里至107公里)施工，道路縮減為單一車道，間接影響行車速度，提供用路人改道路線：台61線左轉台1己線，右轉台13甲線銜接台1線，再由台61線白沙屯匝道匯入主線續行南下。

另外，因應台中市政府在中央公園舉辦2023年國慶煙火活動，預估湧入50萬人潮，苗栗縣警局也同步規畫交通疏導措施，分別派員至省道台13線56公里處(苗栗縣三義鄉與后里區交界處)及台1線144公里處(苗栗縣苑裡鎮與大甲區交界處)觀察交通狀況，發現有湧現車流量即通報啟動交通疏導作為。