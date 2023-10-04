全通路雞蛋稽查3781件 食藥署公布最新結果

因應進口蛋品風波，衛福部食藥署上月啟動為期4個月「加強市售雞蛋稽查專案」，食藥署副署長林金富今公布最新稽查檢驗結果，稽查市場通路雞蛋3781件外觀和標示全數合格；動物用藥殘留稽查90件，79件確定符合規定，目前仍有 11件檢驗中。

食藥署因應國人對雞蛋的食安疑慮，上月啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、 超商及市場等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核 4000 件。