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全通路雞蛋稽查3781件 食藥署公布最新結果

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署因應國人對雞蛋的食安疑慮，上月啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、 超商及市場等進行雞蛋聯合查核。(聯合報系資料照／記者劉學聖／攝影)
食藥署因應國人對雞蛋的食安疑慮，上月啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、 超商及市場等進行雞蛋聯合查核。(聯合報系資料照／記者劉學聖／攝影)

因應進口蛋品風波，衛福部食藥署上月啟動為期4個月「加強市售雞蛋稽查專案」，食藥署副署長林金富今公布最新稽查檢驗結果，稽查市場通路雞蛋3781件外觀和標示全數合格；動物用藥殘留稽查90件，79件確定符合規定，目前仍有 11件檢驗中。

食藥署因應國人對雞蛋的食安疑慮，上月啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、 超商及市場等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核 4000 件。

食藥署今舉行例行記者會，林金富表示，自9月14日至10月3日為止統計，目前食藥署稽查了3781件雞蛋的外觀、標示，檢查全數合格，至於動物用藥殘留部分，稽查了90件雞蛋，79件已確定符合規定，尚有11件檢驗中。

林金富表示，3781件雞蛋的外觀、標示，檢查全數合格，至於動物用藥殘留部分；90件雞蛋動物用藥稽查，79件合格，尚有11件檢驗中。報系資料照
林金富表示，3781件雞蛋的外觀、標示，檢查全數合格，至於動物用藥殘留部分；90件雞蛋動物用藥稽查，79件合格，尚有11件檢驗中。報系資料照

雞蛋 食藥署 食安

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