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國慶晚會台南登場！機場周邊交管、接駁資訊一次看

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
國慶晚會10月8日登場，警方將從當天下午3點起在周邊道路封閉交管。圖／台南市警六分局提供
國慶晚會10月8日登場，警方將從當天下午3點起在周邊道路封閉交管。圖／台南市警六分局提供

2023年國慶晚會10月8日下午5點30分至晚上9點，在台南空軍基地內盛大舉辦。轄區台南市警六分局今天提醒民眾，當天下午3點起周邊道路交通管制，請汽機車駕駛人注意，提早改道。

警方說，國慶晚會預計現場參加人數大約1萬人，需憑證進入空軍基地會場，自當天下午3點起開放入場，採團進團出管制，當天下午3點起周邊道路包含機場路（台1線至大同路三段490巷）、大同路三段490巷、大同路三段358巷將進行交通管制，禁止各類汽機車進入。如該時段需前往台南機場搭機需求民眾，請改道經台1線由機場路南端路口進入。

報名參加完成民眾如欲自行開(騎)車前往，請於10月8日當日下午4點至5點15分攜帶國民身分證，至預定集合接駁地點：奇美博物館文賢路P4停車場（設有700席停車位），搭乘國慶晚會接駁專車由空軍基地機場路營區正門進入。

台南市警六分局長許敏能表示，南警六分局於雙十連假將規劃加強轄內重要聯外道路交通疏導，要讓民眾好行又安心，共同歡度愉快的國慶晚會。

國慶晚會10月8日登場，警方將從當天下午3點起在台南市南區機場路、大同路三段490巷口封閉交管。圖／台南市警六分局提供
國慶晚會10月8日登場，警方將從當天下午3點起在台南市南區機場路、大同路三段490巷口封閉交管。圖／台南市警六分局提供

南機場 國慶 台南

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