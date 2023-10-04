中颱小犬逼近暴風圈上午影響東南方陸地 估中心明上午登陸

氣象署簡任技正伍婉華上午指出，中颱小犬7級風暴風半徑預估上午會影響東南方陸地，陸警範圍包括宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春，預估中心明天上午從台灣東南端陸到巴士海峽之間通過，今明兩天對台灣影響最大。

伍婉華指出，小犬颱風過去速度減慢，目前在在鵝鑾鼻的東方約310公里之海面上，以每小時12公里速度，向西進行，暴風圈已進入台灣東半部近海，對宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗以南及恆春半島將構成威脅。

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署針對宜蘭等發布大雨特報，宜蘭縣、新北市山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、基隆、新北地區及台北、桃園山區有局部大雨發生；今晚起花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意強陣風。

今日颱風外圍環流及海峽地形效應影響，東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島將有12級以上強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署也指出，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島、臺東及恆春半島將有7米以上浪高；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。

適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。颱風外圍環流沉降影響，今日白天金門地區有局部36度以上高溫出現的機率。