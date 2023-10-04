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榮家開演唱會 百歲坐搖滾區

聯合報／ 記者李定宇王慧瑛／新北報導
陳玲社會福利慈善基金會和聯合報昨一同到三峽榮家慰訪，一同合照，氣氛熱絡。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善基金會和聯合報昨一同到三峽榮家慰訪，一同合照，氣氛熱絡。記者葉信菉／攝影

陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，昨前進新北市三峽白雞山榮家，資深藝人演唱多首膾炙人口歌曲，多位百歲人瑞被安排坐在第一排「搖滾區」，個個聽得如癡如醉，當三金歌王殷正洋領唱「中華民國頌」時，一○一歲爺爺金子英等人忍不住脫下口罩一起唱，氣氛沸騰。

「讓心勇敢飛·歌聲滿榮家」公益列車慰訪全台各地榮家，陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑出錢出力，對榮民有很深關懷。李棟樑與聯合報社長游美月昨前往三峽榮家，分別送上實用物資、五萬元加菜金和聯合報出版書籍《親愛的別煩老》，由高齡一○四歲、曾參與八二三砲戰老兵曹玉昌代表住民受贈。退輔會副主委吳志揚、就養處處長周興國、台北榮家主任劉化宇等人均出席。

多數榮家長者未使用手機，聽歌、唱歌是生活的一部分。主辦單位安排知名藝人陪長者同樂，金曲歌后吳淑敏率先登台，連唱「往事只能回味」、「甜蜜蜜」等名曲，台下反應熱烈；王海玲一上台更直言「到榮家就像回家，非常有親切感。」她說，父親是陸軍官校校友，軍人子弟走進榮家，內心滿滿感動。她連唱「秋蟬」、「小城故事」等歌曲。六十四歲住民林文定對這幾首歌格外有共鳴，也跟著唱。

殷正洋在榮家也有不少粉絲，一○一歲女榮民吳秀英說，很喜歡殷正洋歌聲的穿透力，非常動人；九十七歲榮民楊家友坐在輪椅上聽歌，興奮到手舞足蹈。

陳玲社會福利慈善基金會和聯合報昨一同到三峽榮家慰訪，由一○四歲曹玉昌（上圖）代表受贈物資、加菜金等。記者葉信菉／攝影
陳玲社會福利慈善基金會和聯合報昨一同到三峽榮家慰訪，由一○四歲曹玉昌（上圖）代表受贈物資、加菜金等。記者葉信菉／攝影

榮民

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