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文壇悼王文興 將辦追思紀念會

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
小說家王文興9月27日辭世，享壽84歲。圖為他在老家紀州庵留影。本報資料照片
小說家王文興9月27日辭世，享壽84歲。圖為他在老家紀州庵留影。本報資料照片

以長篇小說「家變」震動文壇的小說家王文興九月廿七日辭世，享壽八十四歲。其所任教的台大外文系表示，為尊重王文興遺願，彌撒儀式不公開，僅至親家人參加。洪範書店與文訊雜誌表示，文學界、學界的追思紀念會將擇期舉辦。

王文興一九三九年生於福建福州，一九四六年來台，中學時開始創作小說，念台大外文系時與同學白先勇、歐陽子、陳若曦等人創辦「現代文學」雜誌，在文壇掀起巨浪。之後王文興前往美國愛荷華大學作家工作室從事研究、獲碩士學位，返國後在台大外文系任教，主講英美小說及小說創作，直到二○○五年退休。

王文興提倡「精讀」與「慢寫」，一生總共創作三部長篇小說，「家變」寫了七年、「背海的人」寫了廿五年、「剪翼史」寫了十三年。寫「剪翼史」時，王文興一天只寫卅多字。他寫得慢，讀得也慢，曾說讀文學作品，「一小時不超過一千字」。其著作還包括短篇小說「十五篇小說」、文集「新舊十二文」等，曾獲國家文藝獎與花踪世界華文文學獎。

王文興代表作「家變」，描寫一個現代知識青年在成長期間所遭遇的精神衝突，檢討家庭和社會的問題，被譽為五四以來最偉大的小說之一。然而「家變」也是文壇最具爭議的小說之一，從內容到形式、情節、結構到語言文字充滿創新，曾被評為「離經叛道」、「異端」。

「我把每個字當音符，我的小說就是模仿樂譜。」王文興三部長篇充滿自創的新字、新詞、符號與空白，以及大量的注音符號，這些都是為了阻止讀者「速讀」而設下的「障礙」。

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