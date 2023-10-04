聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／植牙先做心理建設 讓我克服看牙恐懼

聯合報／ 文／吳芳枝（台中北屯）
李醫師讓我克服看牙、拔牙的恐懼，讓我有了和醫生之間的信任，翻轉冰冷的醫病關係。圖／吳芳枝提供
李醫師讓我克服看牙、拔牙的恐懼，讓我有了和醫生之間的信任，翻轉冰冷的醫病關係。圖／吳芳枝提供

從小就是藥罐子，看過的各科門診不計其數，其中最讓我心有餘悸、如驚弓之鳥的是牙科。只要一聽到「吱、吱…」，尖銳的牙鑽機聲音，我便全身發抖。

年過七十，我的齒牙動搖，咬合力量下降，吞嚥困難，因此看了牙科，結果是拔牙、根管治療（抽神經）、植牙三重齊下，一聽當場眼泛淚光、頭皮發麻，對我是最恐怖的刑罰。

外子數年前由台中哈曼頓牙醫診所李建逸醫師替他植牙，非常成功，覺得醫師親切又專業，因此推薦我給李醫師治療。植牙前，醫師先為我做心理建設，讓我心中先有預期，告訴我植牙治療計畫和過程，李醫師很細心，說話很溫柔，讓人安心。

每次到診所護理師們親切地聊天，舒緩我的緊張心情。治療前，護理師在牙齦先塗上麻膏，等針筒往牙齦打針時，就能降低錐心刻骨的疼痛。李醫師讓我克服看牙、拔牙的恐懼，讓我有了和醫生之間的信任，翻轉冰冷的醫病關係，治療過程更加順利。

李建逸醫師擁有20多年人工植牙經驗，希望病患能得到現代最頂尖的醫療服務，提高醫療品質，因此診所有高規格的儀器及設備。更窩心的是尊重每位患者的隱私，每一診間均為獨立空間，並有舒適的休息室。

經過長達半年的醫病關係，我常跟朋友介紹是五星級的診所，最現代化的牙科醫療服務。

醫師 護理師 患者

延伸閱讀

明揚大火傷患搶救 屏榮自詡提升緊急醫療區域聯防效益

提高護理師夜班費無人上白班 薛瑞元：這問題不存在

發醫護夜班津貼 蔡壁如批選前大撒幣：製造日夜班對立

批賴讓護理師做功德 侯友宜：人民要「公平台灣」

相關新聞

新冠疫情年底衝高峰 預計日增2萬病例

咳、咳、咳，最近校園、辦公室裡咳嗽、流鼻水的人變多，顯示秋冬呼吸道相關病菌猖獗，衛福部疾管署預估，新冠疫情將在十二月底達...

登革熱破1.3萬人 疫情趨勢是否向下？颱風增變數

本土登革熱案例突破一萬三千人大關，上周（九月二十六日至十月二日） 新增二五四二例，為今年單周新高，仍以台南市二三○九例最...

「喇叭牌正露糖衣錠」出包！134萬錠流市面 食藥署令回收37萬錠

食藥署今公布第二級藥品回收警訊，為「台灣大幸藥品股份有限公司」進口的日本藥品「喇叭牌正露糖衣錠」（SEIROGAN TO...

不再霧煞煞！3種疫苗齊開打 5張表幫你度過史上最亂公費接種期

秋冬呼吸道病毒齊發，為了增加民眾保護力，疾管署在9月26日陸續提供新冠XBB疫苗、肺炎鏈球菌疫苗以及流感疫苗提供民眾接種...

須即刻止痛！這種乾癬不一樣

皮膚飄皮屑，加上一塊塊紅斑，是民眾普遍對乾癬的印象。30多歲的上班族陳小姐，不只出現脫屑、紅斑，還突發高燒且出現大面積膿...

罕病兩藥納保 病患藥費年省250萬元

當自體免疫不斷攻擊中樞神經系統，造成視神經、脊髓及腦幹損傷，可能罹患罕見疾病泛視神經脊髓炎（簡稱NMOSD）。十月起，健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。