健康你我他／植牙先做心理建設 讓我克服看牙恐懼

從小就是藥罐子，看過的各科門診不計其數，其中最讓我心有餘悸、如驚弓之鳥的是牙科。只要一聽到「吱、吱…」，尖銳的牙鑽機聲音，我便全身發抖。

年過七十，我的齒牙動搖，咬合力量下降，吞嚥困難，因此看了牙科，結果是拔牙、根管治療（抽神經）、植牙三重齊下，一聽當場眼泛淚光、頭皮發麻，對我是最恐怖的刑罰。

外子數年前由台中哈曼頓牙醫診所李建逸醫師替他植牙，非常成功，覺得醫師親切又專業，因此推薦我給李醫師治療。植牙前，醫師先為我做心理建設，讓我心中先有預期，告訴我植牙治療計畫和過程，李醫師很細心，說話很溫柔，讓人安心。

每次到診所護理師們親切地聊天，舒緩我的緊張心情。治療前，護理師在牙齦先塗上麻膏，等針筒往牙齦打針時，就能降低錐心刻骨的疼痛。李醫師讓我克服看牙、拔牙的恐懼，讓我有了和醫生之間的信任，翻轉冰冷的醫病關係，治療過程更加順利。

李建逸醫師擁有20多年人工植牙經驗，希望病患能得到現代最頂尖的醫療服務，提高醫療品質，因此診所有高規格的儀器及設備。更窩心的是尊重每位患者的隱私，每一診間均為獨立空間，並有舒適的休息室。

經過長達半年的醫病關係，我常跟朋友介紹是五星級的診所，最現代化的牙科醫療服務。