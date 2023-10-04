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還沒冬天就大爆發 流感疫苗打了沒？

聯合報／ 陳家如╱小兒科醫師
公費流感疫苗開打，符合接種資格者請盡快預約。本報資料照片
公費流感疫苗開打，符合接種資格者請盡快預約。本報資料照片

醫學日新月異，現在研發出了一些新的流感疫苗，有佐劑疫苗與細胞疫苗，與過去傳統的流感疫苗相比，技術愈來愈新、價格也變貴。應該如何選擇呢？看個人選擇，研究發現，公費與自費都被證實是安全有效的。

最近流感大爆發，還沒到冬天，病例數曲線就已經上升。大家要記得打流感疫苗，尤其是免疫力較弱的長者。因為前幾年大家非常嚴格防疫，所以幾乎沒有流感病例，2023年解封後，大家開始不戴口罩，夏天就已經開始出現一個流感爆發的「小山坡」，之後冬天到來，會有更高的小山衝到3倍高以上。

這就是所謂的「免疫負債」，其他還有很多疾病，包括呼吸道融合病毒、腺病毒等，都蠢蠢欲動。再加上新冠疫情也會再來、甚至病毒可能再突變。疫情一嚴重，醫療量能可能無法負荷。

所以，即刻預約去打流感疫苗吧。尤其是免疫力較弱的65歲以上長者，因為得到流感的重症風險升高，研究顯示，接種流感疫苗符合經濟效益，可以省去後續住院的風險與昂貴的經濟負擔。

有公費流感疫苗可以接種，應該把握，不用花錢就能得到保護力。年輕體壯的青年人，就看自己的經濟能力、疼痛耐受與健康觀念，接種流感疫苗是很好的健康投資。

流感疫苗 疫情

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