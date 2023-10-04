須即刻止痛！這種乾癬不一樣

皮膚飄皮屑，加上一塊塊紅斑，是民眾普遍對乾癬的印象。30多歲的上班族陳小姐，不只出現脫屑、紅斑，還突發高燒且出現大面積膿疱，疼痛難忍前往就醫，到院時已全身布滿潰爛傷口，哭著講述症狀，表示已經好幾天無法上班，更不清楚原以為是乾癬的皮膚病為何會如此嚴重。

高雄醫學大學附設醫院皮膚部主任藍政哲。圖／藍政哲提供 高雄醫學大學附設醫院皮膚部主任藍政哲表示，該病人罹患了「全身型膿疱性乾癬（Generalized Pustular Psoriasis，簡稱GPP）」，是一種嚴重的自體免疫發炎疾病，好發於40至60歲、以女性居多。不同於一般常見的斑塊型乾癬，GPP有急性發作特性，病程又快又猛，會快速出現大量且密集的膿疱合併全身性症狀，常使病人承受巨大疼痛。

全身性發炎 心臟負擔非常大

藍政哲說，一般斑塊型乾癬會在皮膚形成脫屑、搔癢、界線清楚的紅斑；GPP除了同樣有皮屑與斑塊症狀外，還可能以膿疱布滿全身各部位，甚至連指甲蓋下都可能出現。皮膚陸續乾燥剝落，甚至撕裂、沾黏，痛癢難耐，嚴重影響日常生活，且不斷反覆發作。

這些全身性的發炎反應對心臟負擔非常大，且膿疱破皮感染可能出現敗血症、肺炎感染或多重器官衰竭，未及時治療恐有致命危險。藍政哲指出，相較一般斑塊型乾癬，GPP患者發病時常需要住院治療，避免因免疫力失調而引發其他併發症，住院時間可能達數周以上。

新藥研發 有效控制急性發作

GPP與一般斑塊型乾癬的病因不相同，藍政哲表示，一般斑塊型乾癬多與人體內的細胞因子「介白素IL-17、IL-23」相關，GPP則是常與「介白素IL-36」異常有關。過去治療藥物多為針對斑塊型乾癬所設計，包括口服A酸、類固醇、「介白素IL-17、IL-23」相關生物製劑等；而過去GPP缺乏專有的治療藥物，大多使用一般乾癬的藥物治療，但非專一性的治療，對於GPP的治療效果有限，無法及時減緩病人痛苦。

藍政哲說，目前已研發出專用於GPP的致病機轉介白素IL-36的生物製劑，可以控制急性發作，研究顯示，第一周就可能消除大部分膿疱症狀，有助於縮短治療病程。專用生物製劑的治療原理跟標靶藥物一樣，精準阻斷發炎反應，快速有效抑制。「隨醫學發展，苦苦忍耐皮膚疼痛的時間愈縮愈短，是GPP病人最期待的事。」

無法根治 偏方將讓症狀加重

藍政哲指出，GPP與乾癬一樣無法根治，而且發作頻率不一。脆弱的皮膚需要細心照料，平常應保持良好生活作息，謹慎使用藥物，日常保養上不要摳抓癢處，避免膿疱傷口感染。

藍政哲提醒，GPP病人使用藥物得到良好控制時，切勿因膿疱清除就降低戒心，也勿於復發時為求方便自行使用類固醇與偏方等，都可能讓症狀更加重。當身體出現異常感受時，應趕緊前往皮膚科就醫，才能及時控制疾病，抑制症狀。