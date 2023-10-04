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登革熱破1.3萬人 疫情趨勢是否向下？颱風增變數

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
本土登革熱案例突破一萬三千人大關，台南最嚴重。圖／台南市衛生局提供
本土登革熱案例突破一萬三千人大關，台南最嚴重。圖／台南市衛生局提供

本土登革熱案例突破一萬三千人大關，上周（九月二十六日至十月二日） 新增二五四二例，為今年單周新高，仍以台南市二三○九例最多。正在台南擔任防治應變工作隊隊長的疾管署副署長羅一鈞表示，原本預估上周應是這一波疫情的高峰，但颱風「小犬」來襲，增加變數，還需觀察兩至三周，才能確定疫情趨勢是否向下。

上周增五例死亡個案、十二例重症案例，防疫醫師林詠青表示，死亡個案均住台南，年齡介於二十多歲至八十多歲，三例男性、兩例女性，皆有潛在疾病，在發病後五至十五日內因病情惡化，不幸過世。

林詠青表示，最年輕的死亡個案為二十多歲女性，本身罹患糖尿病、心律不整、神經系統等疾病，九月中旬出現頭痛、全身痠痛及嗜睡等症狀，被送到急診時，血壓偏低，且已休克，因病情危急，院方立即安排加護病房，但治療過程中仍出現血小板低下、凝血功能異常、肝腎功能衰退、痙攣症狀等重症症狀，最後死於多重器官衰竭，從發病到死亡僅約十天。

上周新增二五四二例登革熱本土病例，疾管署發言人曾淑慧表示，為今年單周最高記錄，目前仍處高原期，個案居住地台南市（二三○九例）、高雄市（一四五例）、雲林縣（三一例）、屏東縣（十八例）、嘉義縣（十七例）、新北市（十三例）、台北市及台中市（各三例）、桃園市、新竹縣及南投縣（各一例）。

今年截至十月二日，累計一萬三千卅六例登革熱本土病例，人數最多的前三名縣市為台南市一萬一七七○例、高雄市五四二例、雲林縣四四九例等，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近十年同期次高。另，有六十八例本土重症、廿例死亡病例。

林詠青提醒，我國社區已出現第一及第二型登革熱病毒，曾染登革熱、年長及高風險族群應注意重症警示徵象，及出血徵兆，一旦交叉感染，惡化為出血性登革熱，致命風險更高。

至於這波疫情走向，羅一鈞預估，本周有機會持平或是略降，但擔心「小犬」颱風帶來降雨影響登革熱防治、病媒蚊指數，至少得觀察兩至三周後續變化。風雨過後，將積極動員防治，民眾務必清除居家附近容易積水的容器，抑制病媒蚊孳生。

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