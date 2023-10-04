新冠疫情年底衝高峰 預計日增2萬病例

咳、咳、咳，最近校園、辦公室裡咳嗽、流鼻水的人變多，顯示秋冬呼吸道相關病菌猖獗，衛福部疾管署預估，新冠疫情將在十二月底達到高點，屆時每天將新增二萬例病例，為此，十月十一日起，幾乎全民皆可施打ＸＢＢ疫苗。流感則連續六周上升，上周門急診類流感就診人次達十一萬一五三六人次，預估一月中下旬達高峰。

為抑制新冠疫情，我國於九月二十六日開打莫德納ＸＢＢ疫苗，第一階段優先接種六十五歲以上長者，十月二日起開放醫護人員接種，目前累積接種八萬多劑，曾淑慧指出，打氣比前波次世代疫苗踴躍。

新冠疫苗 滿六個月大者可打

曾淑慧指出，考量國慶連假，讓醫療院所有較充裕的準備時間，第三階段將於十月十一日上路，也就是四天國慶連假後的第一個上班日，屆時只要六個月以上民眾均可公費接種；該疫苗對於近期新變異株ＥＧ·五、ＢＡ·二點八六均可以產生足夠的抗體跟保護力，請踴躍接種。

在流感方面，疫情中心主任郭宏偉表示，流感疫情連六周上揚，上周門急診類流感就診人次達十一萬一五三六人次，持續上升。近四周合約實驗室相關報告顯示，社區以流感病毒為多，預計十一月初明顯增溫，明年一月中下旬達到高峰，二至三月才會下降。

上周新增七例流感死亡個案、四十一例流感病發重症，防疫醫師林詠青說，最年輕的重症個案為南部六歲女童，並無慢性病史，九月下旬發燒、流鼻涕，後來意識改變，家長緊急陪同就醫，檢查確診為流感併發肺炎、急性腦病變，收治加護病房治療，住院四天後病情好轉，至一般病房治療；由於女童同住兄弟姐妹曾感染過Ａ型流感，不排除是家戶內交互感染所致。

流感疫苗 民眾可選打哪家

十月二日起，開放第一階段公費流感疫苗接種，單日接種近二三萬次，與去年開打首日相較，人數明顯較多。傳出部分家長不願意讓孩子接種高端疫苗，台中市、新北市要求接種單位公開揭示接種廠牌。

台中市長盧秀燕昨表示，將比照新冠疫苗接種模式，要求接種單位「公開廠牌」，家長若想讓孩子施打不同品牌，可持「補接種通知單」公費施打，針對三歲以下幼兒，僅提供接種「賽諾菲」、「東洋」等兩種流感疫苗。

對此，曾淑慧表示，流感疫苗接種原則為「先到貨、先鋪貨、先施打」，若真的不喜歡某疫苗，就會收到一張證明，可到另一家院所施打。

行政院長陳建仁在立院答詢時表示，政府提供四種流感疫苗，相同藥價及安全性，如有學生或民眾不願打某一廠牌，想接種另一品牌，就會收到一張證明，自己去診所接種，這是有選擇權的。