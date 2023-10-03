小犬襲台明後兩天風雨最強 1628人滯留綠島食宿暫無虞
依中央氣象署最新資料顯示，中度颱風小犬目前位置在鵝鑾鼻東方約390公里海面上，以每小時12公里速度向西北西轉西移動，暴風圈將於明天上午8時接觸東部陸地，預估花蓮、台東山區總雨量將達1100毫米。明後2天各地應嚴防強風豪雨。另外目前綠島有1628人、蘭嶼有89人滯留島上，所幸目前皆食宿無虞留在旅宿內，
中央災害應變中心今天晚間舉行第三次工作會報，指揮官內政部長林右昌會中表示，暴風圈於明天上午8時接觸東部陸地後，預估明後兩天是颱風風雨最大的時刻，特別提醒各縣市要提高警覺。另外花東沿海地區首當其衝，民眾應避免到海邊去。林右昌指出，目前台灣主要水庫蓄水量都很滿，要求經濟部提高警覺注意調節性放水情形。
消防署於簡報中表示，關於屏東明揚國際科技工廠火警，目前已由屏東縣消防局移除現場危險物，廠區除火場鑑識範圍仍封鎖中，其於已由明揚進行清理，消防局持續派人觀察及警戒。針對全台188處易成孤島地區，目前均已配備緊急通訊設備。
另外經濟部表示，未來7至24小時內容易淹水地區一級警戒地區為屏東縣恆春鎮及台東縣池上鄉，二級警戒地區則有6處，若觀測到降雨強度達到淹水警戒值後，將發布通報並通知地方政府加強因應。
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