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流感疫苗接種站公開揭露廠牌 北市：尊重民眾選擇意願

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
流感及肺炎鏈球菌疫苗昨天開打，疾管署今年採購賽諾菲、國光、台灣東洋及高端共4種廠牌疫苗，此為小朋友昨天接受施打疫苗。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
流感及肺炎鏈球菌疫苗昨天開打，疾管署今年採購賽諾菲、國光、台灣東洋及高端共4種廠牌疫苗，此為小朋友昨天接受施打疫苗。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

流感及肺炎鏈球菌疫苗昨天開打，疾管署今年採購賽諾菲、國光、台灣東洋及高端共4種廠牌疫苗，不少民眾盼能公布施打廠牌。北市衛生局強調，尊重民眾選擇疫苗的意願，無論在院所、社區設站及校園集中設站，前一工作日或接種日當天現場，會在明顯處公開揭示疫苗廠牌，讓民眾明確清楚施打疫苗廠牌。

針對公布流感疫苗施打廠牌一事，北市府發言人殷瑋回應，市長蔣萬安昨天公開受訪已表明態度，會要求衛生局跟中央溝通，並往該方向辦理。衛生局回報已通知學校，主動通知家長疫苗廠牌，現在進一步決定，全面針對疫苗接種單位，主動公開疫苗廠牌，避免民眾不必要疑慮，給市民選擇的權利。

衛生局說明，學生族群在校園集中接種，如家長對接種疫苗廠牌有疑慮，可在設站結束後持校方提供「補接種通知單」，至北市各合約醫療院所完成接種。另提醒3歲以下幼兒，依據疫苗仿單適應年齡規定，僅提供「賽諾菲」或「東洋 」流感疫苗接種，社區設站及醫療院所在接種現場也會公布接種疫苗廠牌，供民眾參考。

衛生局表示，疾管署今年採購4家廠牌的四價流感疫苗，均經食品藥物管理署檢驗合格封緘後，提供公費對象接種；北市在接種站點公告當日接種疫苗廠牌，尊重市民自由選擇疫苗廠牌權益。流感疫苗是不活化疫苗，可與其他疫苗同時接種在不同部位或間隔任何時間接種；流感疫苗接種後，至少2週才能產生保護力，符合資格者請儘速完成接種。

北市社區設站揭示接種廠牌。圖／北市衛生局提供
北市社區設站揭示接種廠牌。圖／北市衛生局提供

流感疫苗 衛生局 北市

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