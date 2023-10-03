臺中育兒好鄰居 各具特色Mini親子館 伴親子共創幸福時光

如果有這麼一個地方，不論颳風下雨還是天氣晴，館內總是充滿著溫馨與歡笑，不時還會出現令人印象深刻的感動畫面，您是否也想帶著小寶貝一起去呢?而這樣的夢幻親子同樂地點，其實就是座落於臺中12個行政區的Mini親子館。

臺中mini親子館陪伴親子共創甜蜜回憶。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中mini親子館原名托育資源中心，為方便民眾區分、加強整體識別度，自8月起正式更名，新出爐的吉祥物，大袋鼠叫做「袋尼」，小袋鼠叫做「袋米」，是一對親子袋鼠，大袋鼠帶著小袋鼠，象徵親子關係的鏈結，也體現父母對寶貝的呵護，命名的諧音取自「帶你，帶me」，如同Mini的諧音，期待著每對親子，在親子館裡共創屬於一家人的幸福時光。

新出爐的形象吉祥物親子袋鼠，象徵親子關係的鏈結。 圖／臺中市政府社會局提供

Mini親子館內根據不同的大小朋友設計，有著無論天晴或大雨都能安心使用的遊戲互動空間，免費提供0至6歲幼童及照顧者育兒諮詢、親子活動、入館遊戲、親職教育、資源連結及兒童發展篩檢等，還有不定期舉辦的親職教育講座，陪伴準父母和照顧者在育兒路上安心成長，溫馨提醒大家，要記得先預約再前往喔!。

Mini親子館內根據不同的大小朋友設計，安心又舒適。 圖／臺中市政府社會局提供

各區Mini親子館也會規劃各式親子活動，如：藝術、科學、繪本、音樂及簡易烘焙或烹飪等供家長報名，課程多數因應地區特性或是當地特色來設計，多元豐富又具有獨特性，例如位於臺鐵精武站下方的東區Mini親子館，就有一系列車車主題課程；中區Mini親子館融合附近柳川自然生態和中區獨有傳統特產糕點進行活動規劃；霧峰Mini親子館因附近祖孫家庭多，規劃祖孫共學共玩；東勢Mini親子館結合在地新住民家庭，設計異國美食與樂器等親子活動。

Mini親子館兒童節系列活動。 圖／臺中市政府社會局提供

祖孫共學共玩的活動規劃頗具特色。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中市目前有13家親子館及12處Mini親子館，共25處大小親子館讓親子樂遊，針對托育資源較為不足的偏鄉地區，則運用托育資源車深入社區巡迴。Mini親子館開館時間為週二至週六上午9:30-11:30與下午1:30-4:30，想了解更多活動資訊，請上臺中市育兒資源網查詢。

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