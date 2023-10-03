醫：細菌性腦膜炎致死率高 籲打疫苗加強保護

醫師今天指出，腦膜炎雖不常見，但病程發展快、致死率高，較常見的3種致病細菌都有疫苗接種，才能加強保護；新生兒則因致病原因不大相同、症狀也不明顯，較難防範。

因腦膜炎病程發展迅速、致命率高，倖存後易引發後遺症，世界衛生組織（WHO）提出在2030年完成3個願景目標，包含消除細菌性腦膜炎的流行；使疫苗可預防的細菌性腦膜炎病例減少50%，死亡率減少70%；和減少因任何病因引起的腦膜炎後的殘疾並改善生活品質。

台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成今天接受媒體採訪表示，會導致腦膜炎的原因很多，包含腸病毒克沙奇B型、腸病毒71型都可能造成，至於細菌性感染則以B型嗜血桿菌、肺炎鏈球菌、流行性腦脊髓膜炎較為常見。

對抗這3種細菌性腦膜炎，黃玉成表示，其中前2者都已納入公費疫苗接種，流行性腦脊髓膜炎自去年開始引進疫苗可自費接種。

黃玉成說，近年台灣流行性腦脊髓膜炎好發率低，每年個案在10個以下，但是一旦染病，如果不盡早治療，發病24小時內就可以快速進展，死亡率約有10%，且就算倖存也有可能留下聽力損傷、痙攣發作以及腦部損傷等嚴重後遺症。

腦膜炎典型症狀，黃玉成說，為發燒、嘔吐、頭痛和意識改變，有些會有脖子僵硬。好發族群主要為3個月以下新生兒，但新生兒致病原因不疼、症狀也不明顯，常見狀況為活動力下降、不肯吃、輕微發燒等；稍微大一點的孩子則會躁動不安、哭鬧或嘔吐。

黃玉成指出，在症狀出現時，就能迅速警醒到是腦膜炎相當關鍵，因為立即治療可以保有生命而且能降低併發症以及後遺症的危機，提醒家長若發現小孩子「怪怪的」就要注意，應盡快送醫以免延誤治療。