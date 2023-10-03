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學童躲高端流感疫苗 新北明起「入校前一天告知廠牌」
公費流感疫苗昨日開打，疫苗廠牌中有高端引發部分家長疑慮，但因無法提前知道施打廠牌，有家長乾脆不讓孩子在校園接種。新北市衛生局今宣布，明日起校園接種流感疫苗將於前一日告知廠牌，以便家長選擇校園或自行接種，且690家合約院所也會在開診當日公開接種廠牌。
衛生局說，今年公費疫苗多達4種，在疫苗「先到貨、先鋪貨、先使用」原則下，為讓家長安心、學童順利接種流感疫苗，衛生局宣布10月4日起將前一日告知學校接種廠牌，以便家長選擇在校接種或自行接種，690家合約院所也會在開診當日公開接種廠牌。此外，家長需注意3歲以下幼兒，僅適用賽諾菲或東洋流感疫苗，
另外，10月11日也將開放接種COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗，新北市疫苗系統10月4日至30日每周一至周五上午8點至晚上8點開放預約。系統預約接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒莫德納XBB.1.5疫苗第1-2劑、5歲至11歲兒童莫德納XBB.1.5疫苗第1劑、12歲以上青少年及成人莫德納XBB.1.5疫苗第1劑、Novavax第1-2劑、6個月至國小入學前嬰幼兒、孕婦、6個月內嬰幼兒之父母、罕見疾病、 重大傷病、高風險慢性病、65歲以上長者流感疫苗。
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