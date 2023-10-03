黃斑部病變悄悄找上門 長輩在家用一工具30秒助判斷

平時懂護靈魂之窗，別等快失明才驚慌。長庚醫院眼科部部長黃奕修指出，「年齡相關性黃斑部退化病變」及「糖尿病造成的視網膜病變」為近年國人失明的主因。為避免延誤治療，建議民眾除定期至眼科追蹤外，平時也可透過「阿姆斯勒方格表」（Amsler grid）自我檢查，及早發現黃斑部病變警訊，及早就醫治療。

64歲的劉先生日前因發現，自己在倒茶及插香時，不是將茶倒到杯子外，就是香的位子老是插錯，直到使用家人剛好帶回阿姆斯勒方格表檢測後，才發現右眼視力已出現明顯扭曲。後至眼科就診，才發現已經出現嚴重濕性黃斑部退化病變，讓他在診間嚇到冷汗直流。

據健保醫療統計，2021年台灣約有678萬人次因眼科疾病就診，占全國就醫人口30%，延伸健保費用更高達181億新台幣。黃奕修表示，有視力障礙的高齡者有4分之1是因黃斑部病變，而每10名長輩中，就有1人因黃斑部病變導致失明。然而，相關疾病的嚴重性卻容易被忽視，有超過半數病患在確立診斷後的兩年內停止治療。

相關統計也顯示，黃斑部病變患者易有「黃斑部病變對健康衝擊不大」及「治療後視力會快速恢復」兩大迷思，有56%的患者認為，黃斑部病變會自然好轉並非嚴重疾病，另有71%患者則認為即便已超過4個月為治療，但對自己的病況仍有信心。

黃奕修表示，若患者治療中斷，視力可能隨著病程發展出現受損或喪失。此外，並不是每個患者都能有高的醫囑配合度，像劉先生發病4年至今治療未曾中斷屬52%高醫囑配合度患者，另有48%患者則為低醫囑配合度，治療及追蹤上較為困難。

黃奕修指出，若要改善及影響患者治療積極度的3關鍵，在於「是否有家人伴侶陪伴並鼓勵回診」、「如何減少治療頻率與慢性病控制」及「是否有新藥供患者選擇」。在慢性病控制方面，黃斑部病變患者有62%同時有三高等慢性疾病，而糖尿病則可能造成視網膜病變導致失明。

黃奕修呼籲，50歲以上民眾應注意以下黃斑部病變4警訊，利用阿姆斯勒方格表自我檢測，並一年至眼科檢查一次。同時也須避免抽菸、落實三高與慢性病控制及多攝取深色蔬菜等，維持視力及身體健康。

1.視覺中心有黑點 2.眼睛看出去畫面扭曲 3.視力模糊 4.眼睛視覺顏色黯淡

阿姆斯勒方格表30秒檢測方法：