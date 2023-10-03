快訊

亞運羽球／2組女雙都晉級 周天成退上屆金牌晉16強揮拳歡呼

不再霧煞煞！3種疫苗齊開打 5張表幫你度過史上最亂公費接種期

反擊蔡易餘 Lin bay好油：不要什麼髒水都潑到我身上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃斑部病變悄悄找上門 長輩在家用一工具30秒助判斷

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
黃斑部病變患者易有「黃斑部病變對健康衝擊不大」及「治療後視力會快速恢復」兩大迷思，恐因延誤治療而導致失明。愛盲協會與醫師呼籲民眾應注意個人眼睛健康，有問題應及早就醫。記者梅緣緣／攝影
黃斑部病變患者易有「黃斑部病變對健康衝擊不大」及「治療後視力會快速恢復」兩大迷思，恐因延誤治療而導致失明。愛盲協會與醫師呼籲民眾應注意個人眼睛健康，有問題應及早就醫。記者梅緣緣／攝影

平時懂護靈魂之窗，別等快失明才驚慌。長庚醫院眼科部部長黃奕修指出，「年齡相關性黃斑部退化病變」及「糖尿病造成的視網膜病變」為近年國人失明的主因。為避免延誤治療，建議民眾除定期至眼科追蹤外，平時也可透過「阿姆斯勒方格表」（Amsler grid）自我檢查，及早發現黃斑部病變警訊，及早就醫治療。

64歲的劉先生日前因發現，自己在倒茶及插香時，不是將茶倒到杯子外，就是香的位子老是插錯，直到使用家人剛好帶回阿姆斯勒方格表檢測後，才發現右眼視力已出現明顯扭曲。後至眼科就診，才發現已經出現嚴重濕性黃斑部退化病變，讓他在診間嚇到冷汗直流。

據健保醫療統計，2021年台灣約有678萬人次因眼科疾病就診，占全國就醫人口30%，延伸健保費用更高達181億新台幣。黃奕修表示，有視力障礙的高齡者有4分之1是因黃斑部病變，而每10名長輩中，就有1人因黃斑部病變導致失明。然而，相關疾病的嚴重性卻容易被忽視，有超過半數病患在確立診斷後的兩年內停止治療。

相關統計也顯示，黃斑部病變患者易有「黃斑部病變對健康衝擊不大」及「治療後視力會快速恢復」兩大迷思，有56%的患者認為，黃斑部病變會自然好轉並非嚴重疾病，另有71%患者則認為即便已超過4個月為治療，但對自己的病況仍有信心。

黃奕修表示，若患者治療中斷，視力可能隨著病程發展出現受損或喪失。此外，並不是每個患者都能有高的醫囑配合度，像劉先生發病4年至今治療未曾中斷屬52%高醫囑配合度患者，另有48%患者則為低醫囑配合度，治療及追蹤上較為困難。

黃奕修指出，若要改善及影響患者治療積極度的3關鍵，在於「是否有家人伴侶陪伴並鼓勵回診」、「如何減少治療頻率與慢性病控制」及「是否有新藥供患者選擇」。在慢性病控制方面，黃斑部病變患者有62%同時有三高等慢性疾病，而糖尿病則可能造成視網膜病變導致失明。

黃奕修呼籲，50歲以上民眾應注意以下黃斑部病變4警訊，利用阿姆斯勒方格表自我檢測，並一年至眼科檢查一次。同時也須避免抽菸、落實三高與慢性病控制及多攝取深色蔬菜等，維持視力及身體健康。

1.視覺中心有黑點

2.眼睛看出去畫面扭曲

3.視力模糊

4.眼睛視覺顏色黯淡

阿姆斯勒方格表30秒檢測方法：

1.將表格置於眼前30公分。

2.可戴上平常使用的眼鏡。

3.遮住一隻眼睛，凝視表格中心黑點，觀察格子是否有黑點、模糊、顏色黯淡或扭曲。

4.遮住另一隻眼重複步驟一至三。

5.若對檢查結果有疑慮，建議諮詢醫護人員專業建議。

患者 視力 失明

延伸閱讀

「新聞挖挖哇」名嘴內鬨！作家H宣戰眼科醫師黃宥嘉

烤肉事故！木炭噴出碎片「角膜被烤熟」 整晚戴隱眼慘成月球表面

84樓...全台最高眼科診所內裝曝 演員藍鈞天也在這治老花

生生用平板要護眼 挑戰在於下課走出冷氣教室

相關新聞

不再霧煞煞！3種疫苗齊開打 5張表幫你度過史上最亂公費接種期

秋冬呼吸道病毒齊發，為了增加民眾保護力，疾管署在9月26日陸續提供新冠XBB疫苗、肺炎鏈球菌疫苗以及流感疫苗提供民眾接種...

天氣漸轉冷舊疾復發？ 中醫師建議起床「先別做1事」

隨著季節轉換、颱風小犬登陸，全台氣候開始轉冷，10月8日就是12節氣中的「寒露」，民眾開始明顯感受到氣候的變化。中醫師公...

黃斑部病變悄悄找上門 長輩在家用一工具30秒助判斷

平時懂護靈魂之窗，別等快失明才驚慌。長庚醫院眼科部部長黃奕修指出，「年齡相關性黃斑部退化病變」及「糖尿病造成的視網膜病變...

國慶連假國5估清晨5點就湧車潮 國道相關管制一次看

今年中秋節連假受零星雨勢影響，國道交通量較原先預估減少3%，緊接國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局研...

疫後私人運具出遊未減 暑假國道服務區營業額創新高

隨著春節、清明、暑假等假期使用私人運具出遊及返鄉人次增加，高速公路局表示，今年暑假各服務區月平均營業額達4.38億元，較...

臉部巨大腫瘤飽受霸凌 病友：我想選擇活下去的方式

「即使不能選擇我的疾病，但我想選擇活下去的方式！」程同學從出生起，皮膚就有多處咖啡牛奶斑，確診患有先天基因性的神經纖維瘤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。