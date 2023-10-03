微電車掛牌免規費優惠將到期 至今已8.6萬輛完成申請

微型電動二輪車過去因為沒有車牌，交通意外頻傳也難以管理，交通部公路局去年11月30日起納管，新車或者使用中車輛都需要掛牌，使用中的微電車要在2年內完成掛牌作業，至今已有8萬6千多輛已經完成掛牌登記。為鼓勵已使用中車輛儘早申請，今年12月31日前完成可享有免收號牌及行照規費（450元）。

公路局表示，經統計使用中的微電車已有8萬6千多輛已經完成掛牌登記，微電車申請掛牌免費優惠措施，將在年底到期，呼籲符合規定車輛的車主把握時間，備妥相關證明文件並投保強制險後，及早完成申領牌照手續。目前各區監理所、站均有提供「到點掛牌服務」，已有4萬3千多輛掛牌作業透過此服務完成，相關資訊可至各區監理所全球資訊網站查詢。

公路局指出，為協助民眾與外籍移工辦理微電車掛牌納管，於監理服務網及公路監理機關網站並有建置相關作業程序及多國語言Q&A懶人包宣導；並與各地民政單位、村、里辦公室、經銷商、工業區、科學園區、人力仲介公司等機關（構）合作宣導微電車掛牌事宜，及提供到點服務的場地辦理掛牌登記。

公路局也提醒，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲、配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，監理機關每月會與轄區警察進行未掛牌及違規改裝加強攔查及宣導。