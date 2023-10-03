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澎監首創黑水虻消除廚餘 陳光復盼實踐循環農業

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖縣長陳光復（左二）今天參觀澎湖監獄「黑水虻示範養殖場」。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（左二）今天參觀澎湖監獄「黑水虻示範養殖場」。圖／澎湖縣政府提供

澎湖監獄結合產官學，示範養殖黑水虻消除廚餘，今天澎湖縣長陳光復出席「黑水虻示範養殖場」啟用典禮，表示透過黑水虻，將農業廢棄物轉變成有用的動物飼料，不但可解決廚餘問題，還能活絡畜牧、養殖漁業，增加澎湖農業永續資源。

法務部矯正署澎湖監獄表示，澎湖監獄目前收容逾千名受刑人，每日產生的廚餘就高達500公斤至1000公斤，飼養黑水虻可有效去除監內廚餘，成為澎湖地區第一個具有系統規劃的養殖場，1隻黑水虻不但可消化3公斤的廚餘，蟲體可作為養雞的蛋白質來源，蟲糞還可堆有機肥，是循環農業資源。

陳光復表示，澎湖監獄為培養受刑人多元技能，減輕監內廚餘負擔，採用產官學合作，透過黑水虻養殖技術，順利將垃圾廚餘轉化為珍貴資源，期待澎湖監獄持續精進黑水虻養殖，實踐循環農業。

澎湖監獄典獄長林豊材說，除了感謝產官學界提供資源與技術指導，協助受刑人學習養殖黑水虻技術，未來不排除增加與其他領域的研究合作，增加飼養黑水虻的價值，讓監所成為社會的良善助力。

澎湖縣長陳光復（左三）今天出席澎湖監獄「黑水虻示範養殖場」啟用典禮。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（左三）今天出席澎湖監獄「黑水虻示範養殖場」啟用典禮。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 廚餘 監獄

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