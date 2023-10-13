灰式潮流向經典致敬！制霸全台人氣酒款白金龍變「灰」了？源酒珍稀醇釀再「+1」

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源酒系列第三部曲61週年「大師百選版」一推出就引爆超高討論度，酒迷們直呼：「真的等了好久！」。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

誕生於1962年的白金龍，走過一甲子風光歲月，其濃厚細緻的東方風味不只在國內屢屢掀起掃貨潮，也在國際舞台大放異彩，勇奪世界大賽「最佳白酒」。先前逢白金龍上市60週年，黑松與金門酒廠聯手推出源酒系列，以「經典紀念版」、「首席特調版」限量酒款使酒迷們為之瘋狂，今年更來勢洶洶，推出源酒系列第三部曲— 61週年「大師百選版」，產品一推出就引爆網路上的超高討論度，酒迷們直呼：「真的等了好久！」

源酒系列以追本溯源為核心，每一滴酒皆溯源根本向源流之酒致敬。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

源酒系列以追本溯源為核心，每一款酒都象徵對起源的一路傳承，每一滴酒皆溯源根本，「經典紀念版」以源鄉源廠出發，回到58白金龍最初始的發源地。「首席特調版」則挑選58白金龍源酒中的原酒，源鄉原酒向源流之酒致敬。而在粉絲敲碗下，白金龍於今年推出61週年「大師百選版」，延續源酒系列對「起源」的傳承精神，還原初代大師單傳單藝的釀酒工藝，集黑白源酒的優點於一身；「白源」與「黑源」雙結合，打造出「大師源酒」，每一瓶都是原液蒸餾後百中選一釀製，再百中選一熟成，釀出這百中選一的醇美珍釀，創造出飄香一甲子的獨特滋味。

從打開瓶蓋那一瞬間，就能感受到十分具有年代感、類似骨董家具的的紮實陳香；初入口陳年風味襲來，酒香飽滿且延展性強，口感沉穩醇厚但又活力十足，幾乎感覺不到59.6度酒精入喉的刺激感。中段口感轉為馥郁濃厚，古早味蜜餞般的甜香創造豐富與飽滿的調性，尾韻帶有淡雅的窖香層次，在舌尖迴盪持久不散，吸引酒饕狂讚「層次和豐富性都很夠，實在太迷人了！」

源酒系列集大成之作，結合「源藝」和「源香」，以紅磚窖池古法特釀，匯聚「陳香+醬香+窖香」之立體三源香。 圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這瓶白金龍61週年「大師百選版」結合「源藝」和「源香」，以紅磚窖池古法特釀，匯聚「陳香+醬香+窖香」之立體三源香，充分展現出老窖紅磚池經過歲月磨練出來的實力。瓶身更巧妙結合集黑白源酒之大成意象，以金屬灰鋼琴烤漆，搭配浮凸手感古銅燙金雙龍，展現高質感的「灰式優雅」，背面則以紅磚窖池圖彰顯典藏一甲子風味之源。兼具美感與意義的包裝，更添送禮和收藏價值，在酒桌間拿出這一瓶，必定是話題。

源酒系列集大成登峰之作，限量釋出難再現的「灰式傳奇」，雋永風味值得入手細細品飲與收藏。白金龍上市61週年「大師百選版」即日起全台各地區酒類專賣店限量販售（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。

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