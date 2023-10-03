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登革熱仍處高峰期 20多歲女感染登革熱發病十天就過世

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱特殊個案。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱特殊個案。記者李青縈／攝影

登革熱新增病例數上升，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱傳播風險仍高，國內上周新增本土病例數2542例較前一周上升，處高峰期。此外，上周新增5例本土登革熱死亡個案，皆具潛在疾病，於發病後5至15日內因病情惡化不幸過世。

依據疾管署統計，國內上周新增2542例登革熱本土病例，個案居住地 台南市(2309例)、高雄市(145例)、雲林縣(31例)、屏東縣(18例)、嘉義縣(17例)、新北市(13例)、 台北市及 台中市(各3例)、桃園市、新竹縣及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1,334例男性、1208例女性，發病日介於9月10日至10月2日，另新增本土重症病例12例及死亡病例5例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，5名死亡個案都在台南，年齡介於20多歲至80多歲，為3例男性、2例女性，皆具潛在疾病，於發病後5至15日內因病情惡化不幸過世。

林詠青說，最年輕的死亡個案為20多歲女性，本身有糖尿病、心律不整、神經系統的潛在疾病，9月中出現頭痛、隔日出現全身痠痛以及嗜睡，送到急診就醫時發現血壓低並且出現休克症狀，因此送到加護病房治療，治療過程中陸續出現血小板低下、凝血功能異常、肝腎損傷指數高（肝腎功能衰退）以及痙攣症狀等重症症狀，最後因為多重器官衰竭致死，從發病到死亡經過十天。

今年截至10月2日累計13036例登革熱本土病例，個案分布於 台南市11770例、高雄市542例、雲林縣449例、屏東縣79例、嘉義縣54例、新北市32例、桃園市及 台中市各24例、 台北市18例、新竹市13例、南投縣10例、嘉義市7例、新竹縣6例、彰化縣5例、苗栗縣2例、基隆市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比26%。

今年登革熱累計本土重症病例68例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為 台南市53例、雲林縣11例、高雄市及屏東縣各2例，另累計死亡病例20例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

登革熱

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