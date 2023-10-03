搶攻雙十連假 高雄動漫節木棉花年度動畫《葬送的芙莉蓮》強勢登場

今年雙十連假，「2023高雄國際動漫節」將於高雄巨蛋正式登場！活動日期於10月6日至10月9日，木棉花將移師台北漫畫博覽會最夯《SPY×FAMILY間諜家家酒》主題入口，除了有「佛傑一家」捧花浪漫出擊，次子也帥氣地拿花一起傲嬌登場！而9月底開播的年度霸權動畫《葬送的芙莉蓮》，在木棉花攤位上大牆面的主視覺首次亮相，想跟芙莉蓮拍照的粉絲一定要來！

《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季在10月即將開播，這次木棉花特地推出了「間諜家家酒」的全新商品紙屏風，主圖是可愛的「安妮亞」一手抱著她最愛的花生，另一手勾著洛伊德買給安妮亞的禮物「企鵝」，超萌組合絕對必收！深受粉絲喜愛的動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》這次也新出一款超可愛絨毛外套，快把它帶回家讓Q萌的史萊姆溫暖你的每個冬天。預計在今年11月初要播出完結篇(後篇)的《進擊的巨人 The Final Season》，推出了超精美的玻璃水杯套組，不僅有主要角色艾連、米卡莎和阿爾敏的圖案，還特別設計了調查兵團團徽的鐵片增添質感，還附上冰夾及四顆雷雕調查兵團團徽的不鏽鋼冰塊，用這個水杯裝自己喜歡的飲品一起迎接大結局，獻出你們的心臟吧！

《莉可麗絲》則推出了新的布面滑鼠墊，圖案是穿著LycoReco咖啡廳制服的千束和瀧奈，用它陪你一起辦公、讀書，隨時補充活力！《86－不存在的戰區－》也帶來新週邊風雨衣，將在雨季為你提供最佳保護，讓你在戰場上展現出色的表現。穿上它，你將瞬間成為小隊中不可或缺的一員，與夥伴們並肩作戰。最後當然就是超人氣的《鬼滅之刃》啦！在新一季動畫播出前，先用九柱的2088片拼圖渡過等待的日子吧！

本次動漫節也推出消費滿額贈，精選好禮六重送，單筆消費滿550元，就可獲得只送不賣的《無職轉生Ⅱ》質感大紙袋，容量超大，剛好把漫博戰利品全部裝進去；滿1000元即贈送《莉可麗絲》壓克力磁鐵，讓可愛的千束和瀧奈陪你上班一整天，也是只送不賣喔！滿1999元的贈品則是《請問您今天要來點兔子嗎？》玻璃水杯；滿3299元可獲贈《戀上換裝娃娃》20公分壓克力立牌，滿5500元就送《歡迎來到實力至上主義的教室》造型抱枕，大尺寸很適合午睡使用，最高階消費滿額贈，單筆達8000元即贈送《關於我轉生變成史萊姆這檔事》入耳式無線藍芽耳機，超划算的滿額贈快來把他們通通帶回家！

除了有多種好康優惠之外，當然還有木棉花超有誠意的精選商品要推薦給大家，首先是《東京復仇者》的三谷形象耳飾，以銅和不鏽鋼製成，獨具設計感，單耳佩戴真的帥到不行！接下來是《JOJO的奇妙冒險 石之海》的徐倫形象典藏戒指。這款戒指採用高品質的925純銀製成，並可調整大小，絕對是展現JOJO風格的經典之選。同樣是純銀戒指的還有《進擊的巨人》，共有兩款造型，一款是調查兵團團徽，另一款則是超硬質刀元素，作工精細，鐵粉真的必收藏！最後一個要推薦的精選商品就是《莉可麗絲》的紀念無框畫，材質是油畫布加上木頭框，質感精美，掛在房間裡整個氛圍都大提升！ 所有最新、最優惠的動漫商品都在高雄國際動漫節的木棉花攤位！

2023 高雄國際動漫節 活動資訊

日期：2023年10月6日(五) 至 2023年10月9日(一) 時間：每日上午10時 至 下午6時 地點：高雄巨蛋體育館（高雄市左營區博愛二路757號）