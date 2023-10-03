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健保數位升級轉型 石崇良直指有兩大障礙

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良說智慧醫療升級計畫。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良說智慧醫療升級計畫。記者李青縈／攝影

衛福部健保署長石崇良表示，健保系統用了28年，已經來到需要數位升級轉型的時機，在升級時，從500家醫院、2萬診所、8000家藥局等不希望遺忘任何人，衛福部將要推動智慧醫療升級計畫，推動醫療平權也要保障民眾資料自主權。

石崇良出席國泰金控與醫療影像資訊標準協會共同主辦「台灣醫學資訊聯測松暨金融醫療科技論壇」，並分享以「健康保險的下一代資訊架構與政策」為主題分享。他說，台灣有優質醫療體系，IT產業也是舉世聞名，但是要推動數位健康有兩個重要的障礙跟挑戰，「資安」及「互通性」。

石崇良說，醫療產業變成資安最常攻擊的對象之一，再者健保的數位化雖然發展得早，但是一開始是以健保申報為目標發展，個別醫院雖然發展得好，但難以適用到其他醫療體系；特別是小型醫院缺乏開發、資安及維護能力，政府端應該把基礎架構做好。

石崇良表示，衛福部的智慧醫療升級計畫分三層級，「基礎層」中最重要的是建立與國際間軌的資料標準，打造次世代數位醫療平台，並且是以病患為中心而非以健保申報為目標；考量預算編列年度，預計在後年開始推動。

再者，石崇良說，第二層為政府部門之間的資料格式標準化，醫療數據共享，例如食藥署、國健署、疾管署及健保署建立共通欄位格式（FRIR）。第三層則是明年就會啟動的「健保數位升級計畫」，總共會分成四面向、八策略，希望擴大公司部門協力合作，分別為民眾健康賦能、雲端系統精進、打破圍籬的健康照護、資料生態系。

石崇良進一步表示，在健康賦能上希望可以推動家醫大平台以及個人健康資料加值；雲端化部分則是讓醫療院所下載資料，例如疾管署的預防接種紀錄也將納以及建立真實世界資料RWD的搜集等。再者，在遠距醫療以及虛擬健保卡的運用明年會擴大實施。

石崇良說，要打到打破圍籬的健康照護圍籬，除了虛擬健保卡外，也要遠距平台以及電子處方簽、數位簽章、就醫識別碼還有電子支付等搭配，可以由私部門一起投入合作。另外，在生態系的建立，他表示，要讓治理更透明，並且針對雲端化最弱的基層診所、藥局強化、升級系統。

健保卡 石崇良 衛福部

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