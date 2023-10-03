快看！國慶4天連假湧出遊潮 新北推「交通攻略」避塞車

4天國慶連假將至，預計湧現大量出遊人潮，新北市交通局統整「國慶連假交通資訊懶人包」，除了有新北市境內國道管制、國道客運優惠資訊、即時交通資訊，也有2023台灣設計展及2023北海岸國際風箏節大眾運輸搭乘攻略，以避開塞車潮。

7日至10日0點至5點國道全線雙向暫停收費；國道5號在7日0點至12點及8日5點至12點石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，可改駛台9線；另高公局將於7日6點至12點在國道1號內湖至頭份路段及國道3號木柵至香山路段各南入匝道實施高乘載管制，用路人出門前利用1968App查詢最新資訊，避開尖峰時段。

交通局表示，公路局6日至10日推出88條國道客運可享平日優惠價或85折票價優惠，若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，在10小時轉乘在地客運路線，可享一段票或基本里程免費優惠。

交通局交通安全科長林碧芬表示，6日至22日在新北舉辦2023台灣設計展，主展區在新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心及新太源藝術工坊，可搭台鐵至鶯歌火車站後轉乘公車前往展區。

林碧芬說，另2023新北市北海岸國際風箏節7日在石門區白沙灣及風箏公園舉行，可搭捷運至淡水捷運站後，轉乘公車862、863、865、867、716或在紅樹林捷運站搭乘免費接駁車，另會場間也有免費巡迴專車接駁，可多加利用。