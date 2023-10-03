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台61南下苗栗白沙屯路段明天吊梁封閉 請車輛提前改道
公路局中區養護工程分局苗栗工務段為辦理西濱公路（台61），位在苗栗白沙屯路段的北溪橋橋梁吊梁工程，預定明天（4日)上午8點起至下午5點止，管制車輛通行，屆時將封閉105k+300(龍港)至112k+400(白沙屯)南下主線及側車道路段，南下車輛請提前改道。
苗栗工務段指出，明天（周三）吊梁作業期間，欲往南下用路人車，請於台61線105k+300(龍港)匝道匯出，續行駛替代道路台6線銜接台1線南下，至123k+900（白沙屯）再接回台61線。另外，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。
施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。
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