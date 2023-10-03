邱比特呼困！陪沈團TOP 5人氣成員爭霸戰 團體5大特色入坑不嫌晚

邱比特們站出來！

﻿你看過「陪沈團」的影片嗎？這個以介紹傳統小吃及各地美食為主的團體，近年來在 YouTube上迅速竄紅，影片中各式各樣的美食介紹，以及團員間真性情、充滿笑料的互動，吸引到許多粉絲，目前在YouTube上共有28.6萬的訂閱數，在今年也創立了自己的早餐品牌「沈早俱樂部」，引發話題。

你也是有著一顆「愛沈」之心的「邱比特」嗎？（陪沈團粉絲名）在各具特色的成員裡面，你最喜歡哪一個人呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據近三年來的網路聲量調查出「陪沈團人氣成員TOP 5」，同時也列出了你不可不知5個陪沈團特色，一起來認識這盞YouTuber界的「小吃光明燈」吧！

image source: FB／陪沈團

不可不知的陪沈團5大特色

沈簡協（沈世代簡語協會）

除了介紹傳統小吃及各式各樣的美食外，陪沈團另一個重要的特色就是推廣「簡語」。所謂的簡語，指的是將各種詞語簡化，像是將「臺北車站」稱為「北車」、「大安森林公園」簡稱「安森」、「運動內衣」變成「運內」等等。喜歡使用簡語的陪沈團，希望能推廣簡語的好，也曾推出「簡爭」（簡語爭霸戰）的年度企畫影片。



極力宣揚簡語好處的沈，以沈簡協（沈世代簡語協會）會長自居，並且和團員發明出了各式各樣新穎的簡語，諸如呼困（呼吸困難）、悲五（悲傷五階段）、三麻（三元給你買麻糬）、摸洗（摸蜆仔兼洗褲）、估咩（Google Map）、Gan登（見笑轉受氣）等等，深受喜歡簡語的人推崇及喜愛。

一百趴沈

不只YouTube頻道擁有眾多粉絲，陪沈團也經營Podcast節目，以團員間的輕鬆閒聊為主的「一百趴沈」深受聽眾的喜愛，每週固定推出長度1小時左右的「一百趴沈」及20至30分鐘上下的「二十趴沈」，各種不同的有趣主題總是有著滿滿笑料。



雖然陪沈團是YouTube起家，不過也憑藉著「一百趴沈」在Podcast領域闖出一片天，許多原先不是陪沈團頻道粉絲的人因為該節目成為邱比特，也有不少人雖然沒有看YouTube影片，但每週一定會固定收聽一百趴沈。聽著團員們閒聊的過程中彷彿自己也成為了他們的朋友，讓人感到非常親切。除此之外，Podcast中也時常會聊到各種影片拍攝的幕後花絮及心得，讓人每一集都不想錯過。

image source: Apple Podcast

沈早俱樂部

自詡為「早餐推廣大使」的沈，除了喜歡吃早餐外更希望能將早餐的好推廣給大家，在影片中時常提倡各種吃早餐的方式，像是華早（打扮華麗地去吃早餐）、醜早（用素顏、不經修飾的樣貌去吃早餐）等等。出於對早餐的熱愛，沈在今年（2023）創立了早餐品牌「沈早俱樂部」。



為了讓想吃早餐的人隨時隨地都可以吃到好吃的早餐，沈早俱樂部提供了可以自行在家料理的冷凍早餐，包含配料豐富的蛋餅，以及內餡厚實的吐司等等，加熱就可以享用到美味早餐，更可以發揮創意自行變化出各種吃法，推出後也非常熱銷，近期也推出第二波新口味，也特別成立相關社團「沈秘早餐福利社｜沈早俱樂部」分享最新資訊。

各種友好單位、周邊人物

陪沈團除了主要成員外，也有許多「友好單位」，其中最知名的友好單位就是人氣IP「馬來貘」的作者國插（國際知名插畫家）Cherng。本名楊承霖的Cherng居住在內湖，因此也被稱為「內楊」（內湖楊承霖），為豚的高中同學及沈的大學同學，沈豚兩人也是因他的牽線而結識。



國插可以說是沈和豚比最好的朋友，身為知名插畫家的他也因為可觀的財富被團員們戲稱「富翁」。除了國插外，陪沈團中還有其他諸多友好單位，像是國插的好友駱、專精攝影／設計／塔羅的黃蒂老師、同在插畫領域的小簡與樂樂等人。不只友好單位，其他周邊人物也非常受歡迎，像是安的老公建豪、沈的父母漢鬃與孰蒸、豬的父母柴克瑞與迪娜等，都有不少粉絲。

許多可愛萌寵們

在陪沈團的影片中常常可以看到可愛的寵物們，這些由團員們飼養的貓貓狗狗也擁有自己的一票粉絲。在沈和子凡的家中有超級喜歡凡的狗狗雞妹（圖左），以及富貴（圖中上）、葛格（圖中下）兩隻貓咪，雖然葛格已經在前不久成為小天使，但在社群的貼文、照片和各種周邊商品中，仍可以看到牠的身影，也感受得到沈凡兩人對牠滿滿的愛。



除此之外，豬PD家中也有一隻可愛的邊境牧羊犬「狗姪」（圖右），因為是狗狗姪子所以被稱作狗姪的牠，常常使用各種手段引起家人注意，試圖與「人姪」（人類姪子）爭寵，各種逗趣的互動常常讓粉絲被萌翻。這些可愛的萌寵們成為邱比特們的另一種日常療癒，在影片或是團員們的動態、貼文中看見牠們的身影，也成為額外的小確幸。

陪沈團成員人氣殊死鬥！

因為沈太無聊而誕生的「陪沈團」，整個團體其實就是以沈為核心，拍攝影片的過程便是沈的朋友們在「陪沈」，因此頻道被命名為陪沈團。而陪沈團的粉絲們也有個可愛的特殊名字，由於陪沈團的粉絲們都「愛沈」，取諧音就是「愛神」的意思，因此陪沈團的粉絲都叫做「邱比特」。

頻道中的每一個成員，都深受邱比特們喜愛，在核心人物沈、豚、子凡、豬PD、安，以及國插、駱、黃蒂老師、小簡、樂樂、建豪、漢鬃、孰蒸、柴克瑞、迪娜等周邊人物中，哪些人在邱比特之間擁有最高人氣呢？一起來看看吧！

image source: FB／陪沈團

陪沈團人氣成員 TOP 5

NO. 5 安

別稱：安安、安仔、安魚、小劉、新店人妻



IG：@annmodetw

個人頻道：那欸安餒ná ē AN-ne

安為較晚期加入陪沈團的成員，身為沈的大學學妹，安一開始是因為食量大而被找來在美食影片中「幫吃」，後來逐漸成為固定班底，直男式發言以及常出現在影片中的空拍總是逗樂許多觀眾，和其他成員漸漸變熟後展露出的毒舌性格也讓不少粉絲非常喜愛。

除了在陪沈團中活躍外，安也經營IG及個人YouTube頻道，主題涵蓋了美食、穿搭、美妝、旅遊、日常Vlog等等，於去年晉升「新店人妻」的她，也時常分享婚姻日常。不管是療癒的生活風格還是在陪沈團中的反差人格都吸引到許多粉絲，「小劉總是神來一筆的畫龍點睛，偶爾嗆，偶爾萌，讚死」。

NO. 4 豬PD

別稱：豬、豬豬、豬大爺



IG：@dainfinity

粉絲專頁：劇評可以毒舌，待人必要親和。

豬PD為陪沈團的企畫擔當，平時大多居於幕後，也是團隊中唯一不露臉的成員。豬原先和沈及子凡是因為某次工作合作認識，成為朋友後對於想經營YouTube頻道卻又看起來令人擔心的沈無法棄之不顧，因而開始兼職頻道企畫，後來也辭去自己原本的工作，成為全職PD。

豬PD每次的影片、Podcast企畫總是能引起觀眾讚嘆，雖然主要是幕後人員，不過在影片中的精準吐嘈，以及在Podcast節目的主持風格，都受到粉絲喜愛。除此之外，豬PD的個人IG及粉專也非常受歡迎，「帶長輩出國系列」的投稿專欄，更是每次都在網路上被瘋狂轉發，「帶長輩出國系列深得我心」。

NO. 3 子凡

別稱：凡、凡凡、凡仙、凡仙子



IG：@zzifan_z

個人頻道：凡凡的小天地

身為沈的男友，子凡其實是「陪沈團」誕生的契機之一。當初沈開始拍攝YouTube影片的原因之一就是「男友都不跟我說話」，所以她決定對鏡頭說話，而凡後來也接下了陪沈團的攝影工作，和豬一起成為幕後的「雙PD」。雖然平常沉默寡言，不過偶爾一句揶揄發言，總是讓大家拍手叫好。

本職為插畫家的子凡，在該領域一樣小有名氣，不只自己的商品受到粉絲歡迎，也時常幫陪沈團繪製各種視覺及周邊商品。此外，個人YouTube頻道「凡凡的小天地」中的各種團隊日常花絮，也療癒了許多粉絲，「好喜歡凡小都能紀錄一些日常」、「樸實無華但就是好好看好喜歡」。

NO. 2 豚比

別稱：豚、當家花旦、當花、鍾珍珠、鍾阿枝、鍾古屋、鍾悲五、松冷花、金芭仙女、凡妮莎、有禮貌的藏獒、兔比、當湯girl



IG：@chienchien_ch

身為陪沈團「當家花旦」的豚比，是除了頻道主沈之外最受歡迎的成員。真性情的豚在影片、Podcast中的情感流露雖然時常被其他成員戲謔，但也引發不少粉絲的共鳴。喜歡說大話、立毒誓的他常因沒有兌現自己的承諾遭到團員的誹議和嘲弄，IG的個人簡介也因為沒有達成在2022年考到機車駕照的目標，而加上了「沒用廢物女人豚比」。

雖然乍看像是陪沈團中的搞笑擔當，不過擁有超高人氣的豚比，一直以來都是百分百的收視保證，以他為主角的年度企畫「豚食天弟」、「豚食天爸」每集都獲得一片好評；近期推出的新角色「鍾阿枝」也擄獲粉絲的心。此外，豚和沈兩人之間真切、深刻的姐妹情誼，更是感動許多人，「被豚和姨的情誼感動」、「豚比完全就是漂亮寶貝」、「豚天系列有夠好看」、「鍾阿枝不管是人設還是造型都100分」、「豚比很幸福，擁有這些好朋友陪他瘋，也希望他能獲得美好的愛情」。

NO. 1 沈

別稱：阿姨、沈姨、沈J魚、沈肥魚、沈大嘴、國民小阿姨、早餐推廣大使



IG：@yuus2.0、@yuus3.0

主頻道：陪沈團

以「嬸婆系YouTuber」自居的沈，總是毫不避諱地展現自己貪小便宜、愛慕虛榮、愛講八卦的「八婆」性格，自稱阿姨的她因為直爽的個性受到許多粉絲喜愛，熱心又喜歡照顧人的沈姨，不只非常愛護自家團員，對粉絲們也超級慷慨，喜歡說話又大方的性格讓人備感親切，也因此吸引到一票粉絲。

愛吃又愛漂亮的沈，其實還有一段精彩的「前沈」時期，當時留著短髮，立志成為「暖男」的她和現在的形象判若兩人，不變的是對食物的熱愛。喜歡傳統市場小吃的沈自家也經營排骨飯攤位，從小在市場打滾的經歷讓她深諳各種傳統美食，因此成為YouTuber界的「傳統小吃光明燈」。除了吃之外，阿姨對待團員的用心也超級加分，尤其和豚比的姐妹情，以及和凡笑中帶點甜的情侶日常也是粉絲們都非常喜歡、稱羨的部分，「姨真的渾身都是大家長的特質」、「很喜歡阿姨總是大方慷慨」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月28日至2023年09月27日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『陪沈團成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統