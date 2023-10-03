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國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

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國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
疫後國道客運路線搭乘率不佳，多條長途路線恐到期就不續營。示意圖，本報資料照
疫後國道客運路線搭乘率不佳，多條長途路線恐到期就不續營。示意圖，本報資料照

受疫情衝擊，國道客運搭乘率持續下降，其中連續假期又更為明顯，今年以來連假國道各路段屢屢出現紫爆、塞到半夜等情況，更在清明連假起已超越疫情前同期交通量，雙鐵尖峰車票更是一位難求，但國道客運搭乘率卻都不到6成，春節11天連假更降至45%，客運業者醞釀多條路線5年期滿後將不續營。

疫後國道客運搭乘率持續下降，今年上半年國道客運客運量約為2481萬人次，僅為疫情前2019年4036.9萬人次的6成，總路線數也從疫情前188條減為169條。若以連續假期來看，根據公路局統計，今年連假國道客運搭乘率依序為元旦連假54%、春節連假45%、二二八連假55%、清明連假53%、端午連假56%。至於此次中秋連假，截至30日售票率更只還有7至8成空位。

反觀今年歷次連假國道交通量，高速公路局統計，元旦連假單日最大交通量為110.6百萬車公里、春節連假131.6百萬車公里、二二八連假122.1百萬車公里、清明連假124.7百萬車公里、端午連假117.2百萬車公里，其中，自清明連假起已超越2019年疫情前交通量，此次中秋連假最大量為115.6百萬車公里，國慶預估將達120百萬車公里。

首都客運總經理李建文表示，疫後國道客運運量已經回不去，隨著台鐵運量提升，像台北到花蓮等路線平均搭乘更為個位數，雖然已陸續減班，但投入的場站租金、車輛折舊及人員都是固定成本，讓公司吃不消，包括台北到花蓮、9028新店到蘇澳、1880基隆到羅東等路線都預計5年期滿就不續營。

統聯客運也說，當前長途客運平均每班車搭乘人數僅個位數，開一天賠一天，且因屬長程路段，月票優惠也難提升運量，未來不排除有更多路線加入聯合排班，也意味著班次將大幅縮減。此外，不少路線經營績效不佳，到期後將提報不續營，但主管機會應會出面協商，也可能朝減班方向執行。

國道客運 連假 統聯

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