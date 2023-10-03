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小犬颱風進逼午前發布陸警 東部山區雨量恐達1200毫米

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
中央災害應變中心今天上午舉行小犬颱風第一次工作會報。記者黃子騰／翻攝
中央災害應變中心今天上午舉行小犬颱風第一次工作會報。記者黃子騰／翻攝

中央氣象署昨天深夜發布中度颱風小犬海上颱風警報，目前颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之海面上，以每小時11公里速度，向西北轉西進行。中央災害應變中心上午舉行工作會報，會中氣象署表示花蓮、台東山區總雨量恐將達1200毫米，預估將於上午11時30分發布陸上颱風警報，呼籲民眾應加強戒備。

中央災害應變中心今天上午9時舉行小犬颱風第一次工作會報，中央氣象署會中報告表示，小犬颱風暴風圈將於今天傍晚接近台灣近海，明天清晨將接觸東部陸地，暴風中心將於5日清晨通過南端陸地，預估4日至6日對台灣影響最大。

擔任中央災害應變中心副指揮官的內政部政務次長吳容輝表示，因應小犬颱風來襲，請可能遭受颱風影響的各縣市政府及早開設應變中心，公告劃設警戒區，落實執行入山入園管制。並針對都會區路樹及容易掉落的物品進行強固。中央災害應變中心也呼籲民眾勿前往海邊、岸際、山區等危險地區，以免發生意外。

小犬颱風預估將為東北部及東部山區帶來豪雨。圖／擷取自中央氣象署
小犬颱風預估將為東北部及東部山區帶來豪雨。圖／擷取自中央氣象署
中央氣象署將於上午11時30分發布陸上颱風警報。圖／擷取自中央氣象署
中央氣象署將於上午11時30分發布陸上颱風警報。圖／擷取自中央氣象署

小犬颱風 氣象署

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