小犬颱風進逼午前發布陸警 東部山區雨量恐達1200毫米

中央氣象署昨天深夜發布中度颱風小犬海上颱風警報，目前颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之海面上，以每小時11公里速度，向西北轉西進行。中央災害應變中心上午舉行工作會報，會中氣象署表示花蓮、台東山區總雨量恐將達1200毫米，預估將於上午11時30分發布陸上颱風警報，呼籲民眾應加強戒備。

中央災害應變中心今天上午9時舉行小犬颱風第一次工作會報，中央氣象署會中報告表示，小犬颱風暴風圈將於今天傍晚接近台灣近海，明天清晨將接觸東部陸地，暴風中心將於5日清晨通過南端陸地，預估4日至6日對台灣影響最大。