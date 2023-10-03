中颱小犬增強變胖 吳聖宇：暴風圈預估涵蓋新竹以南、宜蘭以南

氣象署上午指出，中度颱風小犬持續增強變胖中，七級風暴風半徑從220公里擴大為250公里，預估明天清晨影響東南部陸地，未來暴風圈籠罩大部分區域，預估中午前後發布陸警，最快11時30分發陸警。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，颱風中心可能在明天深夜到周四清晨之間通過恆春半島，暴風圈預估會涵蓋新竹以南、宜蘭以南地區，周四白天進入台灣海峽南部並且持續向西移動，台灣本島陸上颱風警報完全解除可能要等到周五清晨，海上颱風警報解除甚至要到周五深夜至周六清晨，影響時間相當長。

吳聖宇說，由目前預報路徑來看，東半部及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在周三到周四可能有超大豪雨發生機會，南部高屏山區以及宜蘭山區也可能有大豪雨，中北部山區則是大雨或豪雨等級。

平地部分也是花東地區最大，周三到周四有豪雨至大豪雨，西半部平地受中央山脈阻擋，雨量大致都在大雨等級以下。周五颱風逐漸遠離，降雨有減小的趨勢，但花東以及南部山區仍可能持續有較大雨勢發生機會，周六颱風警報解除，降雨會進一步減少。