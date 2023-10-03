賈新興：中颱小犬再往北修 估明深夜至5日凌晨登陸台東
中颱小犬持續增強變胖中，七級風暴風半徑從220公里擴大為250公里，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，各國預測路徑再稍往北修，小犬颱風中心預估明天（4日）深夜至5日凌晨前有登陸台東大武鄉至太麻里之間的機率，降雨熱區為宜花交界、花東、高屏及恆春半島；強風熱區：綠島、蘭嶼、台東及嘉義以南。
賈新興指出，小犬颱風無共伴效應，但國慶假期午後西北雨明顯。8日晚間至10日中午前，桃園觀音以北至宜蘭有持續較大雨勢。
賈新興指出，4日至5日受小犬颱風影響，4日苗栗以南、澎湖及花東沿海留意強陣風，苗栗以北及宜花東有陣雨，高屏亦有局部短暫陣雨，其中宜花交界、花東、高屏及恆春半島留意局部大豪雨以上降雨發生的機率，5日新竹以北及宜花東有陣雨，彰化以南亦有局部短暫陣雨。
至於6日花東及高屏有局部短暫陣雨，午後西半部有局部短暫陣雨。7日恆春半島有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，8日桃園以南沿海清晨有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。8日晚間至10日午後桃園觀音以北至宜蘭有持續較大雨勢，其中9日午後西半部及宜花東有局部短暫陣雨，10日午後南投以北及宜花有局部短暫雨。
賈新興指出，11日至12日北北基宜花有局部短暫雨，午後山區及高屏有零星短暫雨。但後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言