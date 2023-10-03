中颱小犬增強明晨影響東南部陸地 氣象署最快11時30分發陸警

氣象署簡任技正伍婉華上午指出，中度颱風小犬仍增強中，七級風暴風半徑從220公里擴大為250公里，預估明天清晨影響東南部陸地，未來暴風圈籠罩全台，預估中午前後發布陸警，最快11時30分發陸警。

伍婉華指出，中度颱風小犬上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之海面上，以每小時11公里速度，向西北轉西進行，暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅。

伍婉華指出，預估小犬周三到周四從東南端陸地到巴士海峽之間通過，周三到周五影響最大。今天北部、東北部中午、下午到晚上以後短暫雨，下雨愈明顯；周三、周四首當其衝為東半部及恆春半島，今天深夜起下雨，明天到周四有豪雨或以上降雨；南部深夜之後局部雨，周三周四颱風最為靠靠近時，雨勢加大。

氣象署指出，受外圍環流影響，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

今天上午蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風；下午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

氣象署也提醒，適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。