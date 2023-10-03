快訊

88歲母住豪華養老院「如高級飯店」 沒多久悶出病想回家了

中颱小犬增強！明晨影響東南部陸地 氣象署最快11時30分發陸警

亞運滑輪／研究生趙祖政奪金牌！台大師開心發文「認識他時，是個11歲小屁孩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路盛傳領到3倍量高端流感疫苗 台北榮總昨晚緊急回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
社群媒體流傳「榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多」。台北榮總緊急發出聲明指出，「這是完全錯誤的假訊息」。本報資料照片
社群媒體流傳「榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多」。台北榮總緊急發出聲明指出，「這是完全錯誤的假訊息」。本報資料照片

社群媒體流傳「榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多」。台北榮總於昨晚10點多，緊急發出嚴正聲明指出，「這是完全錯誤的假訊息，誤導民眾，影響防疫」。

台北榮總嚴正聲明如下：

一、台北市各醫院疫苗配送均由北市衛生局透過各區健康中心隨機平均分配，北榮由北投健康中心領回的各廠牌疫苗數量相仿，並無網路上所傳「高端」疫苗數量是其他廠牌的3倍之多的情事。

二、10/2日為連假後開打流感疫苗的第一天，民眾和本院員工注射疫苗踴躍，全日總計開立近900針疫苗中，約半數為國光疫苗，半數為東洋疫苗，首日注射未含任何一劑高端疫苗。

三、網路假借消息來源為疫苗注射行政支援義工，實則散布虛構、不實且影響人心之言論，影響公眾健康及防疫，居心叵測，本院要求散布者立刻收回不實的言論，否則將報請檢警追查謠言來源，以斷絕假訊息之害。

四、該謠傳已被事實查核中心查證後認定為錯誤訊息，違反傳染病防治法，影響民眾健康跟防疫。

五、檢附事實查核報告網址，提供民眾正確訊息。https://ynews.page.link/CFawA

【錯誤】網傳「公費流感疫苗可預約掛號登記要注射的廠牌」？

2023年10月2日 週一 下午3:47 事實查核報告#2622

流感疫苗 高端疫苗 榮總

延伸閱讀

公費流感疫苗 爆學童避打高端

打流感疫苗同打COVID-19疫苗 汐止衛生所擠爆

公費流感疫苗今開打 新竹縣16人不願意打高端離開

流感疫苗傳家長「躲打高端」 高端公司回應了

相關新聞

中颱小犬增強明晨影響東南部陸地 氣象署最快11時30分發陸警

氣象署簡任技正伍婉華上午指出，中度颱風小犬仍增強中，七級風暴風半徑從220公里擴大為250公里，預估明天清晨影響東南部陸...

中颱小犬增強進逼 吳德榮：登陸或南端近海通過仍有不確定性

中颱小犬持續增強進逼，中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，小犬直逼中颱上限，威脅加...

網路盛傳領到3倍量高端流感疫苗 台北榮總昨晚緊急回應

社群媒體流傳「榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多」。台北榮總於昨晚10點多，緊急發出嚴正聲...

花蓮溫泉專車開跑 搭車一日或二日遊輕鬆泡湯

花蓮擁有瑞穗溫泉與玉里安通溫泉，縣府每年推出太平洋溫泉季「花蓮溫泉專車」，名額幾乎都秒殺。今年將於10月7日至11月26...

中颱小犬進逼周三周四風雨最強 彭啟明7大提醒

中央氣象署昨晚針對中颱小犬發布海上颱警報，今天會發布陸上警報。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專針...

房產E點靈／彰化家樂福商圈3利多加持 電梯大樓衝出每坪40萬罕見行情

政府推動打房政策，很多地方房地產有冷卻趨勢，彰化卻是方興未艾；房仲業者指出，由於購屋需求高，彰化市目前推案最火熱的區段在金馬公園、家樂福商圈，主要是可供開發的土地較多，又是學區，加上未來台中捷運綠線、鐵路高架化等公共建設引進的利多因素，甚至噴出電梯大廈每坪出現40萬元的罕見行情。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。