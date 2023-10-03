網路盛傳領到3倍量高端流感疫苗 台北榮總昨晚緊急回應

社群媒體流傳「榮總每天領到由衛生單位分配的高端疫苗，其數量是其他廠牌的3倍之多」。台北榮總於昨晚10點多，緊急發出嚴正聲明指出，「這是完全錯誤的假訊息，誤導民眾，影響防疫」。

台北榮總嚴正聲明如下：

一、台北市各醫院疫苗配送均由北市衛生局透過各區健康中心隨機平均分配，北榮由北投健康中心領回的各廠牌疫苗數量相仿，並無網路上所傳「高端」疫苗數量是其他廠牌的3倍之多的情事。

二、10/2日為連假後開打流感疫苗的第一天，民眾和本院員工注射疫苗踴躍，全日總計開立近900針疫苗中，約半數為國光疫苗，半數為東洋疫苗，首日注射未含任何一劑高端疫苗。

三、網路假借消息來源為疫苗注射行政支援義工，實則散布虛構、不實且影響人心之言論，影響公眾健康及防疫，居心叵測，本院要求散布者立刻收回不實的言論，否則將報請檢警追查謠言來源，以斷絕假訊息之害。

四、該謠傳已被事實查核中心查證後認定為錯誤訊息，違反傳染病防治法，影響民眾健康跟防疫。

五、檢附事實查核報告網址，提供民眾正確訊息。https://ynews.page.link/CFawA