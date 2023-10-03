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中颱小犬進逼周三周四風雨最強 彭啟明7大提醒
中央氣象署昨晚針對中颱小犬發布海上颱警報，今天會發布陸上警報。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專針對小犬進逼來襲提出7大提醒，指出周三至周四風雨最強，呼籲民眾避免外出。
彭啟明指出，海上颱風警報已於周一深夜發布，陸上颱風警報預計周二上午發布。預估路徑颱風中心將通過恆春半島，周三深夜至周四清晨預計通過。周四颱風進入台灣海峽南部，周五陸上颱風警報或將解除。
在天氣影響方面，彭啟明指出，花蓮、台東山區可能面臨超大豪雨，南部的高屏山區、宜蘭山區可能有大豪雨。風力影響部分，東南部及恆春半島風力最大，可達12-14級，北部、西半部沿海地區亦可能達到10級以上強陣風。
彭啟明說，周三至周四風雨最強，避免外出。周五颱風離開後，山區及危險區域仍須留意安全。周六及下周日國慶連假前半段雖颱風已遠離，仍須注意迎風面的不穩定天氣。今天影響尚小，可利用時間做好防颱準備，並避免進入危險區域。
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