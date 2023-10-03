大陸預測 小犬颱風侵台時間恐提前至4日晚間

政府推動打房政策，很多地方房地產有冷卻趨勢，彰化卻是方興未艾；房仲業者指出，由於購屋需求高，彰化市目前推案最火熱的區段在金馬公園、家樂福商圈，主要是可供開發的土地較多，又是學區，加上未來台中捷運綠線、鐵路高架化等公共建設引進的利多因素，甚至噴出電梯大廈每坪出現40萬元的罕見行情。...

2023-10-03 08:00