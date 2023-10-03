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大陸預測 小犬颱風侵台時間恐提前至4日晚間
根據大陸中央氣象台3日6時發布的颱風黃色預警，今年第14號颱風「小犬」正以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣南部沿海靠近，預計4日夜間至5日早晨將登陸或擦過台灣南部沿海，之後向偏西方向移動，強度逐漸減弱。
小犬颱風的中心3日5時位於台灣鵝鑾鼻東偏南方向大約490公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（52米/秒），七級風圈半徑300-550公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑60公里。
大陸中央氣象台指出，受小犬颱風影響，3日8時至4日8時，東海南部及釣魚島附近海域、台灣以東洋面、巴士海峽、台灣海峽、南海東北部以及浙江南部沿海、福建沿海、台灣沿海將有6-8級大風，台灣東南部海面的風力將有9-12級，小犬中心經過的附近海面風力可達13-16級，陣風17級。
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