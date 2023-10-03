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中颱小犬增強進逼 吳德榮：登陸或南端近海通過仍有不確定性

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中颱小犬增強進逼 吳德榮：登陸或南端近海通過仍有不確定性

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
吳德榮指出，氣象署路徑潛勢預測圖(左圖)顯示，小犬70％機率範圍包括大部分台灣及巴士海峽，仍有登陸或南端近海通過「不確定性」。歐洲系集模式模擬(右圖)顯示，小犬系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近，各別模擬包括登陸或近海通過的路徑。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮指出，氣象署路徑潛勢預測圖(左圖)顯示，小犬70％機率範圍包括大部分台灣及巴士海峽，仍有登陸或南端近海通過「不確定性」。歐洲系集模式模擬(右圖)顯示，小犬系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近，各別模擬包括登陸或近海通過的路徑。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中颱小犬持續增強進逼，中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，小犬直逼中颱上限，威脅加劇；其70％機率範圍包括大部分台灣及巴士海峽，路徑預測仍有登陸或南端近海通過的「不確定性」，但「颱風眼牆」對登陸點附近的強力破壞，應密切觀察，嚴加防範。

吳德榮指出，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱小犬持續增強，未來以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速將達45米/秒，直逼中颱上限，威脅加劇；其70％機率範圍包括大部分的台灣及巴士海峽，反映路徑預測仍有登陸或南端近海通過的「不確定性」。

最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，小犬系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端附近，各別模擬亦包括登陸或近海通過的路徑，與路徑潛勢預測圖類似。至於颱風是否登陸？最大的差別就在「颱風眼牆」對登陸點附近的強力破壞，應密切觀察，嚴加防範。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日上午起北部及東半部轉為有局部雨；西半部白天仍偏熱，北台稍轉涼。各地區氣溫：北部21至30度、中部21至34度、南部22至34度、東部19至33度。

明日至周五受颱風及其外圍環流影響，吳德榮指出，明日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨，周四北部、東半部及南部雨勢大，周五各地仍有明顯降雨。至於強風、豪雨的威脅，需視小犬路徑、強度變化，不斷微調。

周六起國慶連假，吳德榮指出，周六至下周一颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率，尤其在午後。

吳德榮 小犬颱風

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