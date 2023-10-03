中颱小犬海警發布 公路局可能管制路段出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱小犬海警發布，公路局研判可能實施管制路段，包含台8線中橫公路、台9線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中颱小犬海警發布，公路局研判可能實施管制路段，包含台8線中橫公路、台9線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象署周一深夜發布中颱小犬海警，交通部公路局研判可能實施管制路段，包含台8線中橫公路、台9線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路，實際將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路局指出，公路局應變中心同步二級開設，依最新情資顯示，周三下半天起受外圍環流影響，花東山區有大豪雨發生機率，將視風雨狀況發布管制作為。

公路局說，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

豪雨 颱風 情資

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