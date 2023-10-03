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國民阿嬤陳淑芳談養生 帶頭接種流感疫苗

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
資深藝人陳淑芳(左)擔任防疫大使，鼓勵民眾踴躍接種流感疫苗。記者沈能元／攝影
資深藝人陳淑芳(左)擔任防疫大使，鼓勵民眾踴躍接種流感疫苗。記者沈能元／攝影

公費流感疫苗昨開打，今年衛福部疾管署備妥698萬劑疫苗供國人施打，包括國光、賽諾菲、東洋及高端疫苗，並由資深藝人陳淑芳擔任防疫大使，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。有著「國民阿嬤」稱號的陳淑芳說，她今年85歲了，為保護自己與家人，特別響應接種流感疫苗，讓自己從事演藝工作或關懷弱勢團體時，都可以擁有好的免疫力。

陳淑芳說，她平時很養生，飲食、作息都很規律，早餐一定會喝1杯現打的果汁、1顆白煮蛋、2條地瓜、1杯白開水，中午一定會吃得很飽，但晚上要工作，就吃少一點，且晚上8點後就不進食，原因是年紀大了，睡覺前不能吃太多，身體一直保持的很健康，沒有因為生病用過健保卡。

去年拍完電影「詐團圓」後，陳淑芳進行全身檢查，沒想到，竟發現罹患心律不整。陳淑芳表示，醫師建議她一年內不能拍戲，尤其是需要熬夜拍攝的戲，因此她停拍一年，目前也已經快滿了，已有兩部戲在等她演出。

陳淑芳指出，這一年來雖然不能拍戲，但愛心不能不做，她每兩周都會到偏鄉作公益，日前到偏鄉捐鞋子給孩童，之後還會捐贈偏鄉消防員「自動體外心臟電擊去顫器」(AED)設備。兩年前新冠疫情時，當時83歲的她開始打新冠疫苗，希望在從事演藝工作及關懷弱勢團體時，可以擁有好的免疫力。

陳淑芳表示，這次是她第一次在鏡頭前施打流感疫苗，打完疫苗後，她看著護理師直呼「打完都沒感覺，護理師真的很會打」，並提醒國人現在已進入流感季節，長輩容易感染流感併發重症，呼籲大家一起來打流感疫苗。

流感疫苗 偏鄉

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