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心衰竭可能復發 整合照護助積極治療

聯合報／ 陳盈憲／台大醫院心臟內科主治醫師

40多歲王先生在炎熱的午後整理家務，因口渴難耐暢飲6000ml冰涼礦泉水，傍晚突然感覺不適、乾咳、呼吸困難，本想臥床休息，不料躺下後症狀加劇並惡化，緊急就醫。經檢查顯示，王先生心臟擴大，合併肺部積水，為嚴重心臟衰竭，主因為慢性冠狀動脈阻塞。在接受冠狀動脈血管介入治療後，才逐漸恢復健康。

心臟衰竭常見症狀：呼吸困難、胸悶、心悸、下肢水腫、腹脹、食欲不振、疲倦嗜睡等，甚至會影響肝及腎功能。台灣心臟衰竭盛行率約為1.1%，發生率為每年每10萬人口有240至254人，推估台灣約有26萬名心衰患者，每天有150多位患者被診斷為心臟衰竭，它的存活率低於大多數癌症，估計每5年約有一半患者會病逝。

常見心臟衰竭致病病因，包括心肌病變、瓣膜性心臟病、缺血性心臟病、先天性心臟病與心肌炎等。除了遵從醫囑根據病患不同狀況服用藥物治療外，如果施予適時的處置，像是裝置支架或進行手術，亦可除去致病主因，改變心臟衰竭進展，加速心臟恢復。

嚴重的心臟衰竭最終治療方法，就是心臟移植，但要符合資格者才能列入移植等候名單中。每年約有200位病患持續等待心臟移植，只有10%可成功受贈心臟，約20至30%患者因等不到適當捐贈者而過世。因此，在有限的心臟捐贈資源框架下，運用現有醫療能力穩定及改善心臟衰竭患者狀況，更為迫切重要。

根據歐美醫學指引，心臟衰竭患者應接受全面性完整的醫療評估與治療，包括照護規畫、衛生教育、居家照護及技巧指導、共病診療、營養評估建議、心肺復健、心理扶持等服務。同時，積極參與潛在新型心臟衰竭治療，並結合轉介社會資源服務，才能完備整合醫療照護服務。

台灣目前多數醫院皆有成立心臟衰竭照護團隊，並配合健保署推動「全民健康保險急性後期整合照護計畫」運作。這個計畫是提供心臟衰竭患者急性後期整合性照護，讓病患在出院後6個月內接受門診模式的整合照護，台大醫院更推出「心臟衰竭急性後期整合照護之延伸遠距照護計畫」，讓有需求的心臟衰竭患者無縫銜接6個月之後所需之持續性照護，避免患者面臨頓失所依窘境。

心臟衰竭是末期心血管疾病的最終表現，可能反覆導致身體惡化、增加再住院率和死亡率的風險。希望藉由提升心臟衰竭疾病意識，透過整合照護，做到早期預防、早期診斷與積極治療。

患者 心臟病 復健

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