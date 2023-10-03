聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／3原因釀胃食道逆流 如何遠離危險因子

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，恐引起多種併發症。圖／123RF
長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，恐引起多種併發症。圖／123RF

● 火燒心、胸悶、嘔酸、吞嚥困難，恐胃食道逆流

● 長期胃食道逆流，食道癌風險增加30至40倍

● 藥物治療外，生活、飲食習慣調整才能改善

一名50歲女性，經常感到食道有灼熱感、胸悶、吃東西易有食物卡住，近期進食後胸悶情況更嚴重，喝水還發生食道痙攣，吃了各種胃藥都沒有效果，經胃鏡檢查發現，食道黏膜偏白輕微發炎，確診為胃食道逆流，醫師研判患者食道黏膜較敏感，即使吃制酸劑效果也不佳，改用食道黏膜保護劑後，症狀終於改善。

 一名60歲男性，因胸悶、飯後飽脹感、睡前胃酸逆流嚴重，即使以枕頭將頭墊高，仍難以入眠而就醫，胃鏡檢查發現為賁門鬆弛引起的胃食道逆流，服用制酸劑後症狀改善。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流常見症狀，包括喉頭有異物感、胸悶、吞嚥困難、火燒心、嘔酸、慢性咳嗽等，倘胃酸逆流到口腔，還可能會出現口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等情況。

長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，恐引起多種併發症，包括食道炎、食道狹窄和巴雷斯特食道症，以及鼻炎、鼻竇炎、咽喉炎、氣喘、支氣管炎、肺炎、睡眠呼吸中止，蛀牙、牙周病，尤其食道癌在胃食道逆流患者中，發生率比一般人高達30至40倍。

邱展賢說，胃食道逆流發生原因，分別為食道蠕動異常、食道輕微發炎造成食道黏膜敏感、賁門鬆弛等3大類。

胃食道逆流5大危險因子 製表／許政榆
胃食道逆流5大危險因子 製表／許政榆

1.食道蠕動異常

食道蠕動異常者會覺得食物卡在喉嚨，持續有異物感、胸悶。邱展賢說，發生原因與交感神經和副交感神經有關，氣候的變化、壓力、情緒不穩等都容易引起，因此在天氣炎熱或是寒冷時症狀會更加明顯，生活、工作、課業壓力增加，也會加重症狀，一般使用促進食道蠕動藥物治療。

2.食道輕微發炎

食道輕微發炎造成食道黏膜敏感者，因為食道沒有保護層，被胃酸侵蝕時就會發炎，喝水、飲食刺激下容易感覺不適，除了服用食道黏膜保護劑外，還要配合飲食調整，避免食用刺激性的食物、飲品。

3.賁門鬆弛

賁門鬆弛引起胃食道逆流者與生活習慣有關，邱展賢表示，經常暴飲暴食、吃飯速度快，或是體重過重都容易引發，治療上使用藥物外，調整生活習慣及適度減重，才能改善並且避免反覆發作。

邱展賢建議，要改善胃食道逆流，除配合醫師開立口服藥治療外，生活、飲食習慣也要做調整，包括戒菸戒酒、過重者減輕體重、睡前2至3小時避免吃東西、睡覺時床頭枕頭墊高、避免穿緊身衣物，飲食要少吃油炸、酸、辣等刺激性食物，避免快速進食，少喝含咖啡因的飲料、三餐避免吃太飽。倘持續發生胃食道逆流症狀，應儘早就醫治療，以免延誤治療時機。

胃食道逆流 生活習慣

延伸閱讀

胃食道逆流「火燒心」胸悶、食道痙孿…必知5大危險因子和10大改善方法

中秋吃烤肉月餅後心臟有灼熱感？當心是胃食道逆流！營養師曝3大危險因子，「3解方」助改善

中秋月餅有「炸彈」！醫曝3成分：吃多身體會發炎

女童誤食強鹼致食道灼傷狹窄 醫師以氣球擴張治療

相關新聞

中颱小犬來襲 估明晨台東觸陸

中颱小犬進逼，中央氣象署昨深夜發布海警，預計今天下午至傍晚發布陸警，預估暴風圈將在周三清晨觸陸、周四清晨至上午，颱風中心...

中颱小犬周三起影響劇烈 周五起「不規則運動」埋變數

中央氣象署周一深夜11時30分發布中颱小犬海警。周二颱風漸進，各地沿海風浪漸增；周三至周五颱風最近，陸地留意強風豪雨，海...

憂國慶再爆人龍 鐵道局急要高鐵改善

前天中秋連假收假日，高鐵自由座旅客在台中站外大排長龍，人潮猶如演唱會，凸顯了高鐵運能趕不上運量、服務品質堪慮等問題；由於...

公費流感疫苗 爆學童避打高端

全台流感疫苗開打，有家長不想讓孩子施打高端的流感疫苗，多縣市出現「拒打」事件。台北市長蔣萬安昨表示會請衛生局向中央反映，...

以「家變」顛覆台灣文壇 小說家王文興84歲辭世

以長篇小說「家變」驚動文壇的小說家王文興辭世，享壽84歲。

新聞眼／連假疏運 交部缺乏整體規畫

中秋節連假收假日，大批旅客在高鐵台中站排對等「自由座」，反映運量已超越疫情前水準的高鐵，服務品質也備受挑戰，但全是高鐵公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。